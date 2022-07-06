本报记者 王 浩 强郁文 胡婧怡

小暑节气将至，各地农民抢抓农时进行夏种、夏管等作业，田间地头一派繁忙景象。图为7月5日，在湖南省常宁市兰江乡兰田村，农民在给水稻施肥。

周秀鱼春摄（新华社发）

当前，在统筹疫情防控和农业生产下，农业市场主体有哪些困难和期盼，政策如何精准发力？记者在多地进行了采访。

保障农活不断线

车行麦田，5台联合收割机轰鸣前行，拨禾轮转动，麦芒飞扬，金黄麦粒倾泻而下。“1200多亩地三四天就收完了。小麦进库，我的心也放肚子里了。”湖北省老河口市马湾村“话丰年家庭农场”负责人王建敏感慨，小麦颗粒进仓，多亏了老朋友——来自河南省驻马店市的农机手郭卫东，今年夏收，他也像往年一样如期抵达，不误农时。

在老河口市，每年有上千名农机手跨区收割作业，抢收节骨眼上，他们是一路畅行吗？“在福银高速老河口农机跨区作业接待服务站，查健康码、登记信息和行程、测核酸，很快放行。”郭卫东说，工作人员还送了小礼包，里面有口罩、香皂、毛巾、消毒液，很贴心。

“我们设立绿色通道，优先查验农机手和农机具转运司机，对持有农机跨区作业证的车辆实行免费通行，对持有健康码绿码的跨区农机手实行‘即采即走即追’管理。”老河口市农业农村局副局长赵武介绍。目前湖北小麦夏收已结束，共投入小麦联合收割机10.2万台，来自河南、安徽、江苏等地的跨区收割机超过1万台，开放绿色通道400多个，全省发放农机跨区作业证5600多张。

政策发力，为种粮市场主体解难题。农业农村部门会同卫生健康、交通运输等部门成立工作专班，打通影响麦收的堵点卡点，保障夏收人员和机具畅通无阻。今年“三夏”麦收期间，保障联合收割机及相关运输车辆免费优先通行45万车次，累计免收通行费1.09亿元。

保护种粮积极性

“今年小麦亩产1000斤左右，收成不错。收购价每斤1.5元，比去年多三四角钱，好粮卖上了好价钱。”河北省邱县香城固镇中张庄村种粮大户张玉甫说，“去年小麦晚播，开春麦苗长势弱，又遇上农资价格上涨，那时心里真没底。”

一揽子政策及时出台，整田翻地、田间管护、浇灌除草全程帮扶。“农技员下田，指导促弱转壮。县里组织无人机统一喷药，防治病虫害。水渠通到田里，返青水浇得及时。”张玉甫说。

“今年化肥、柴油、农药价格上涨，算下来比往年多三成。多亏了‘红包’，让我敢投入。”张玉甫算起了账，“县里落实国家补贴政策，两次向种植户下发一次性种粮补贴，每亩收到30.61元。我还享受了耕地地力补贴，每亩95.41元。买农机也有优惠，去年买收割机有30%左右的定额补贴。”

中央财政在对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元的基础上，近日再次下达100亿元一次性农资补贴，农机购置与应用补贴投入达212亿元，比上年增加22亿元。今年国家继续在部分主产区实行小麦和稻谷最低收购价政策，小麦、早籼稻、中晚籼稻、粳稻最低收购价格水平全面提高。

截至目前，我国主要农作物良种基本实现全覆盖，农作物耕种收综合机械化率超过72%。到今年底，将确保全国累计建成10亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田，保障粮食产能在1万亿斤以上。

延长特色产业链

丰收更要增收，在产业链下游，粮食收购加工企业开足马力。

在山东省夏津县发达面粉集团股份有限公司，满载优质麦的卡车鱼贯而入。“正是收购新粮的时候，我们一天收购量就达上万斤，收购价在1.6元上下。”公司保障总监董金鲁说，好政策让钱等粮，公司能敞开“肚皮”收粮，企业享受各项优惠政策，流动资金增加，为收购小麦赢得主动。

帮扶给力，更要增强内力。在生产车间，11条制粉生产线装上智慧“大脑”。“面粉加工出粉率从75%提高到79%，一年多产出18.4万吨面粉。”董金鲁介绍，目前企业小麦年加工能力达230万吨左右。

“从田间到车间，梳理产业链条薄弱环节，聚焦生产经营成本上涨、稳定产业链供应链、畅通物流货运等，精准制定举措，全方位稳住农业市场主体。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥说。

各地鼓励龙头企业标准化生产、品牌化建设。河南省提出培育以国家、省级农业产业化龙头企业为重点的100家“链主”企业。山西省提出今年以45家国家重点龙头企业和649家省级龙头企业为主力军，力争全年农产品加工业销售收入突破3000亿元。农业农村部今年新安排建设50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇。

(责编：岳弘彬、牛镛)