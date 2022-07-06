新华社北京7月5日电（记者王思北）“从2017年到2021年，我国数字经济规模从27万亿元增长到超45万亿元，稳居世界第二。数字经济在整个GDP中的比重提升至39.8%。”国家互联网信息办公室副主任曹淑敏5日在第五届数字中国建设峰会新闻发布会上表示，党的十九大以来，数字经济发展动能加速释放。

曹淑敏说，党的十九大报告明确提出建设网络强国、数字中国、智慧社会。近五年，党中央、国务院围绕数字中国建设制定了一系列战略规划，相关部门扎实有力推动各项规划实施落地，数字中国建设取得新的重大进展。下一步，将加强数字中国建设整体布局，更加系统、全面、协调推进数字中国建设各项重点工作。

记者从发布会上获悉，第五届数字中国建设峰会将于2022年7月23日至24日在福建省福州市举办。峰会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、福建省人民政府共同主办，主题为“创新驱动新变革，数字引领新格局”。

峰会主要内容包括开幕式、主论坛、政策发布、分论坛、成果展、数字产品博览会、创新大赛、云生态大会等八个部分，其中，成果展将设置“数字中国建设成就巡礼”专题展，展示党的十九大以来数字中国的辉煌发展成就。

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