央视网消息：7月5日，国家互联网信息办公室副主任曹淑敏在第五届数字中国建设峰会新闻发布会上表示，近五年来，党中央、国务院围绕数字中国建设制定了一系列战略规划，相关部门扎实有力推动各项规划的实施落地，数字中国建设取得新的重大进展。

一是数字技术创新能力实现新跃升。我国网信科技创新取得历史性重大突破。比如5G实现了技术、产业、应用全面领先，我国的高性能计算保持优势，北斗导航卫星实现全球组网、规模应用。芯片自主研发能力稳步提升，国产操作系统性能大幅提升。人工智能、量子信息、区块链等前沿领域涌现出一大批独角兽企业。企业创新能力持续增强。互联网企业研发投入和能力在这五年内大幅提升，从2017年到2021年，上市互联网企业研发投入增长了227%，研发投入占营收比也增长到了6.87%。

二是数字基础设施实现跨越式发展。截至2022年5月底，我国已经建成了170万个5G基站，5G用户也达到了4.28亿户。所有地级市全面建成光网城市，千兆用户规模已经突破了5000万。行政村、脱贫村通宽带率达到100%，行政村通光纤、通4G比例都超过99%。IPv6规模部署和应用也取得明显进展，IPv6地址资源总量位居世界第二，活跃用户达到6.93亿。我国的算力基础设施快速发展，总规模位列全球第二。

三是数字经济发展动能加速释放。从2017年到2021年，我国数字经济规模从27万亿增长到了超45万亿，年复合增长率达到了13.6%，稳居世界第二。数字经济在整个GDP中的比重已经从33%提升至39.8%。数字产业规模快速壮大，电子信息制造业产业规模增长至14.1万亿元，软件产业规模增长至9.5万亿元。三大基础电信运营商总营收增长至1.61万亿元，上市互联网企业营收增长140%。特别是疫情背景下，数字化有力有效地支撑了经济发展。

四是数字政府服务管理效能明显提升。“掌上办”“最多跑一次”已在全国广泛实践，“一网通办”“跨省通办”深入推进。近90%的省级行政许可事项实现网上受理和“最多跑一次”，平均承诺时限压缩了一半以上。联合国电子政务调查报告显示，我国电子政务在线服务指数全球排名第9位。数字抗疫加速推动部门之间以及中央和地方之间的数据互通共享，健康码普及和使用达到了前所未有的程度，有力支撑复工复产、“动态清零”，对统筹推进疫情防控和经济社会发展发挥了至关重要的作用。

五是数字社会服务更加普惠便捷。2017年至2021年，我国网民规模从7.72亿增至10.32亿，互联网普及率上升到73%。国家数字教育资源公共服务体系不断完善，“互联网+教育”推动优质教育资源惠及更多家庭。全国统一的医保信息平台建成，实现跨省异地就医自助备案和住院直接结算。数字乡村建设稳步推进，城乡居民共享数字化发展成果。

六是数字化发展环境优化完善。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等颁布实施，不断强化网络安全和数据安全保障能力。促进平台经济健康发展，有效维护市场主体和人民群众的合法权益。

七是数字领域国际合作稳步拓展。倡导发起《携手构建网络空间命运共同体行动倡议》《“一带一路”数字经济国际合作倡议》《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》《金砖国家数字经济伙伴关系框架》等一系列国际合作倡议，打造多层次全球数字合作伙伴关系。积极参与多边多方数字经济治理机制活动，为网络空间国际规则和技术标准制定贡献中国智慧和中国方案，携手构建网络空间命运共同体。

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