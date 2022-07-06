原标题：连续三年斩获广东专利奖 优必选人形机器人研发再受认可

近日，广东省市场监督管理局公布第九届广东专利奖评选结果，优必选科技的伺服驱动器技术发明专利“舵机及机器人”（专利号：ZL201811291334.3）获得广东专利银奖。这不仅是伺服驱动器技术第二年得到广东专利奖认可，也是优必选科技连续三年斩获广东专利奖。

此次获奖专利由优必选人形机器人创新中心丁宏钰博士及其团队研发完成，涉及机器人的核心技术——伺服驱动器。伺服驱动器是机器人执行各种动作的动力来源，相当于人体的关节组织，每一个运动关节，都需要一个伺服驱动器。人形机器人的伺服驱动器技术门槛高，由于安装空间和应用工况的限制，不仅需要体积小、重量轻，还得具备大扭矩、高精度的特点，往往占到机器人总成本50%以上，是典型的“高精尖”技术。

此次获奖专利独有的离合结构可以大大减少伺服驱动器因意外而发生损坏的情况，提高机器人使用寿命。具体来说，优必选科技研发团队在输出齿轮和输出轴之间套设定位滑圈，且装配时定位滑圈与输出齿轮轴孔过盈配合，实现定位滑圈与输出轴之间的摩擦力小于定位滑圈与输出齿轮之间的摩擦力，解决了机器人工作过程中因摔倒或者误操作导致伺服驱动器输出轴瞬间承受大扭矩，进而产生齿轮负载过大而损坏的问题。

通过在伺服驱动器有限空间内实现较大离合力，本项专利不仅填补了人形机器人行业技术空白，还加速了人形机器人商业化落地。该离合结构可通过冲压、车床加工完成，简化了生产工艺，降低了生产成本；同时装配简单、无需额外占用伺服驱动器内部空间，可满足轻量化、小型化人形机器人的设计需求。

目前，该专利已应用于优必选科技自主研发的悟空、Yanshee等人形教育机器人，这些机器人走进了全球40多个国家，中国3000多所学校，帮助青少年学习人工智能。

自创业之初，优必选科技就投入机器人伺服驱动器的开发和产业化实践，并不断扩大规模。现在，公司已能自主开发和量产多款小扭矩及大扭矩伺服驱动器，打破了机器人核心零部件的国际垄断，实现国产化替代。公司还布局了包括高性能伺服驱动器、机械传动、运动规划与控制、计算机视觉与感知、智能语音交互、SLAM与导航、人机交互和手眼协调等核心技术，同时推出了机器人操作系统应用框架ROSA。截至目前，优必选科技在国内外布局专利近3000件，其中发明专利占比超过70%，涵盖了人工智能和人形机器人核心技术领域。

人形机器人是机器人皇冠上的一颗明珠。它足够贴近人类，能够更亲近地跟人类交流，更便捷地为人类提供很多服务。但要让人形机器人成为一名合格的家庭成员，挑战难度无疑也是最大的。从2015年立项开始，优必选人形机器人Walker已经实现了4次重大迭代。

越来越多的企业和科研机构进入人形机器人的长征之路。在优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑看来，只要攻克了技术难题，加上量产化后成本的降低，更安全、稳定且更有温度的人形机器人终有一天会走进我们的生活，成为我们的伙伴。优必选科技正在逐步突破技术局限性和成本的壁垒，拓宽人形机器人的商业化想象力。

近年来，Walker系列的人形机器人就走出了实验室，不断为人类真实的工作和生活场景服务。在2020年迪拜世博会期间，优必选科技不仅派出智能导览员Walker X在中国馆服务超过1200小时，还在Walker X的基础上为中国馆定制了“和平友好使者”熊猫机器人优悠，提供超过1000场次的接待导览服务。

研发人形机器人布局的人工智能和机器人前沿技术也在其它领域发挥重要作用，优必选科技将这些创新科技服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，包括培养创新人才、培育新产业、创造新就业、应对人口老龄化等，目前的主要落地应用的场景有人工智能教育、智慧防疫、智慧物流、智慧康养等。

(责编：曹淼、李源)