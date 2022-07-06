原标题：国家电网黑龙江尚志抽水蓄能电站项目开工

7月5日，国家电网公司黑龙江尚志抽水蓄能电站项目开工。

实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。2022年政府工作报告强调，有序推进碳达峰碳中和工作。落实碳达峰行动方案。推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型。加强煤炭清洁高效利用，有序减量替代，推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造。推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，加强抽水蓄能电站建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力。

国家电网公司坚决落实党中央、国务院决策部署，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的明确要求，统筹发展和安全，统筹保供和转型，全力服务经济社会平稳健康发展，及时出台了全力服务扎实稳住经济的八项举措，努力在稳经济稳增长中发挥央企“顶梁柱”作用。

国家电网公司董事长、党组书记辛保安说，国家电网公司持续加大电网投入，不断增强优化配置资源能力，以电网高质量发展服务经济社会高质量发展，尚志抽水蓄能电站是国家电网公司继荒沟抽蓄电站之后，在黑龙江建设的第二座抽蓄电站，将有力保障电力安全可靠供应、有力服务能源清洁低碳转型、有力促进稳增长助振兴，具有十分重要的意义。

2022年年初以来，包含此次开工建设的黑龙江尚志抽水蓄能电站，国家电网公司已开工建设4座抽水蓄能电站，总投资近400亿元。抽水蓄能电站的建设，在提升电网调节能力、促进清洁能源消纳、保障电力供应中发挥了极大的促进作用，同时电站建设规模大，投资拉动效应明显，有效促进产业链上下游企业复工复产，有力服务“六稳”“六保”，为国民经济高质量发展注入更多“新动能”。

黑龙江尚志抽水蓄能电站，位于革命老区黑龙江省尚志市，是黑龙江省第二个大型抽水蓄能电站，也是黑龙江省“十四五”期间核准并开工建设的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量120万千瓦，安装4台30万千瓦抽水蓄能机组，以2回500kV线路接入黑龙江省网，总投资83.58亿元，计划于2029年投产发电。

抽水蓄能是目前技术最成熟、经济性最优、最具大规模开发条件的储能方式，是电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源。抽水蓄能具有调峰、调频、调相、储能、系统备用和黑启动等功能，以及容量大、工况多、速度快、可靠性高、经济性好等技术经济优势，在保障大电网安全、促进新能源消纳、提升全系统性能中发挥着基础作用，是能源互联网的重要组成部分。加快发展抽水蓄能，是构建新型电力系统的迫切要求，是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑，是可再生能源大规模发展的重要保障。

黑龙江尚志抽水蓄能电站项目开工建设对经济、社会、环境效益显著。

一是优化当地电源结构，促进新能源消纳，缓解系统调峰压力，提高系统运行灵活性和适应性。抽水蓄能机组运行方式灵活、响应速度快，可以有效提高系统调峰能力，满足当地风电、太阳能发电快速增长所增加的调峰需求，促进新能源高效消纳，为当地大规模发展新能源提供有利条件。黑龙江电网火电装机占比63%，风电、光伏装机占比32%，水电装机不足5%，省内日供电负荷峰谷差率接近40%，最大峰谷差超过500万千瓦，电网调峰和供电保障压力大。尚志电站建成投运后将显著提高东北区域和黑龙江省电网的削峰填谷、调频调相和事故备用能力，更好地满足日益增长的用电需求，保障电网安全稳定运行，促进能源清洁低碳转型具有十分重要的意义。

二是畅通国内大循环服务新发展格局，拉动经济增长，促进高质量发展。抽水蓄能电站投资大、建设周期长，具有带动力强、中长期经济效益显著等优势，可有力带动电源、电工装备、用能设备、原材料等上下游产业发展，推动装备制造业转型升级，提高产业链供应链稳定性和现代化水平，对稳投资、保就业、惠民生发挥十分重要的作用。据投资估算，建设黑龙江尚志电站，可带动当地基础设施建设和相关产业发展，拉动地方GDP超过150亿元，建设期平均每年增加地方财政收入约0.6亿元，提供各类就业岗位约4000个，运行期每年可稳定增加地方财政收入约1亿元，经济、社会效益十分显著。

三是提高系统整体经济性，促进节能减排和大气污染防治，带动地方经济发展，实现社会整体资源配置最优。抽水蓄能电站能够替代一定容量的煤电机组，提高网内运行机组的整体经济性，提高新能源规模。黑龙江省风电、光伏等新能源发展迅猛，预计到2025年装机规模将实现翻番，到2030年将再翻番、总量超过6000万千瓦。尚志电站设计年发电量20亿千瓦时，年抽水电量26.8亿千瓦时，建成后可有效平抑新能源随机性、波动性影响，促进清洁能源可靠消纳。电站运行方式灵活，能有效配合火电机组运行，降低系统能耗，每年将减少原煤消耗约22.3万吨，减少排放二氧化碳37.7万吨、二氧化硫1300吨，具有显著的节能减排效益，助推能源电力加快绿色转型。

四是提高电力系统安全可靠性，在电力系统中充分发挥稳定器、调节器、平衡器的作用，改善系统运行特性。抽水蓄能机组启停便捷、反应迅速，是技术成熟、经济合理的系统备用电源，对稳定系统频率、提供事故支援、提高电力系统稳定性具有重要作用。尚志电站总装机120万千瓦，可以在5分钟内由满负荷抽水转变为满负荷发电，提供240万千瓦的电力支援能力，极大提升系统安全可靠性。我国正在大力推进新能源供给消纳体系建设，在电力系统中配备足够容量的抽水蓄能电站，可以有效提升大电网综合防御能力，保障电网安全稳定运行。

目前，我国已经建成潘家口、十三陵、天荒坪、仙居、绩溪等一批大型抽水蓄能电站。截至2022年6月底，国家电网公司经营区抽水蓄能电站在运、在建规模分别达到3011万千瓦、5173万千瓦；国家电网并网风电、太阳能发电装机合计5.9亿千瓦，是全球新能源装机规模最大、发展最快的电网。随着“双碳”目标深入推进，风电、太阳能发电等新能源将得到快速发展，这必然要求系统调节能力和保障手段的同步增强。根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，到2025年，全国抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦左右。“十四五”期间，国家电网公司经营区抽水蓄能电站将迎来建设高峰，预计新投产装机容量超过2700万千瓦，到2025年投产总规模达到5000万千瓦。加快建设抽水蓄能电站在服务“双碳”目标，构建新型电力系统、保障能源电力安全中的战略意义和全局影响将更加凸显。

(责编：董童、李源)