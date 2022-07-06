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全国夏粮小麦主产区全面进入收购高峰

2022年07月06日08:18 | 来源：新华社
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新华社北京7月5日电（记者王立彬）进入7月份，各地夏粮小麦集中上市，主产区全面进入收购高峰，呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的特点。

记者5日从国家粮食和物资储备局获悉，截至6月30日，主产区累计收购小麦2934万吨，同比增加462万吨。目前，江苏收购进度已过70%，安徽、湖北收购进度过半，河南、山东、河北等地集中大量上市。

国家粮食和物资储备局组织新麦质量安全监测显示，今年小麦质量明显好于上年。价格方面，目前主产区新麦收购均价在每斤1.55元左右，同比高0.3元左右。粮食贸易、加工、储备等企业采购意愿较强，入市积极、购销活跃。

据介绍，今年各地特别重视夏粮收购工作，严格落实粮食安全党政同责要求，各地粮食和储备部门加强与财政、交通运输、市场监管、金融机构等部门单位协同联动。中粮准备了充足的库点仓容，优化现场服务，做到“仓等粮、钱等粮、人等粮、车等粮”，应收尽收、优质优价。

落袋为安，快速拿到卖粮款才能激发农户积极性。中粮统一使用粮闪付系统开展数字化收购，提升支付效率，避免“打白条”。农户原本需要一天左右才能收到的卖粮款，现在最快4秒就能到账。中储粮收购库点均启用“惠三农”App，农民可以网上预约售粮，少跑路、少排队，“粮出手、钱到账”，杜绝“打白条”现象。

总体看，在社会化多元收购成为主流的情况下，夏粮主产区收购仓容充足，收购资金到位，物流运输通畅，市场秩序良好，能够满足农民顺畅售粮、丰收入库的需要。

(责编：王震、陈键)

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