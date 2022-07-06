王立彬

前不久，习近平总书记给安徽省太和县的种粮大户徐淙祥回信时指出，这些年，党中央出台了一系列支持粮食生产的政策举措，就是要让中国人的饭碗牢牢端在自己手中，就是要让种粮农民有钱挣、得实惠，日子越过越好。

进入7月，夏粮小麦集中上市，主产区全面进入收购高峰。国家粮食和物资储备局最新数据显示，截至目前主产区累计收购小麦2934万吨，同比增加462万吨。由于今年小麦质量明显好于上年，优质优价，新麦收购均价在每斤1.55元左右，同比高出3毛钱左右。粮食企业采购意愿较强，积极入市，购销两旺。丰收又增收，是对种粮农民的最好回报。

“米袋子”党政同责。有关部门及企业协同联动，严厉查处压级压价、“打白条”等坑农害农行为，守住农民“种粮卖得出”底线。与此同时，各地不断优化政策措施，早开门、晚收秤，应收尽收，为农民售粮提供优质服务。中储粮、中粮等致力于提高农户售粮便利性，通过数字化的“互联网+收购”，利用“惠三农”售粮预约App、粮圈儿App等，让农民少跑路、少排队，还备好常用药品、茶水、休息场所，让农民能够卖放心粮、舒心粮，值得点赞推广。

老百姓居家过日子，最关心的就是“米袋子”。夏粮归仓，给人们吃了定心丸。中国粮食供应是充裕的，这对稳物价至关重要。种粮农民有钱挣、得实惠，对确保粮食供给、市场供应不出问题至关重要，国内稳产保供的确定性，将有力应对外部环境的不确定性。

新华社北京7月5日电

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