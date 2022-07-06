新华社北京7月5日电中共中央统战部5日在京召开调研协商座谈会，就有关民主党派中央和全国工商联开展的“统筹推进碳达峰碳中和”调研成果进行协商。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权主持会议。民进中央主席蔡达峰、农工党中央常务副主席何维、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席武维华、全国工商联主席高云龙在座谈会上介绍调研成果。

汪洋指出，推进碳达峰碳中和是以习近平同志为核心的中共中央作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展。实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济社会变革，需要集聚方方面面的智慧和力量。有关党派团体围绕这一课题开展调研、协商建言，具有重要意义。希望各党派团体学深悟透习近平生态文明思想，深刻认识推进“双碳”工作的重要性紧迫性艰巨性，全面辩证看待贯彻落实中的成绩和问题，多做宣传政策、解疑释惑的工作，多鼓团结奋斗、攻坚克难的干劲。要继续聚焦“双碳”领域重要问题深度调研、接力建言。要发挥示范引领作用，引导所联系的界别群众践行绿色低碳生产生活方式。有关方面要用好党派团体的调研成果，提升政党协商质量，更好彰显我国新型政党制度优势。

各党派团体认为，推进“双碳”是推动高质量发展的内在要求，目标要坚定不移，工作要稳中求进。民进中央建议深入贯彻新发展理念，紧盯节碳目标，完善相关体制机制和法规政策，促进生产节能与生活节能；农工党中央聚焦推动能源供给革命，建议在西北地区加快建设大规模风光电基地和清洁能源调控中心，规划实施新能源西电东送工程，提高新能源消纳率；致公党中央建议深化能源供给侧和需求侧转型，通过提高气象预报准确性保障风光电供电稳定性，通过构建绿电采购制度和完善碳足迹核算方法降低碳排放，在强化科技自立自强的同时加强国际合作；九三学社中央建议厘清新能源、清洁能源等概念的内涵，科学认知和鉴别绿色低碳前沿技术和发展方向，科学制定我国能源转型和产业升级技术路线图；全国工商联聚焦推动构建新型电力系统，建议深化电力市场化改革，扩大碳市场交易范围，加大用户侧市场激励，更好发挥民营企业在新能源投资开发、技术创新、国际合作中的作用。

刘新成、邵鸿参加会议。国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、国家能源局负责同志与党外人士进行了协商交流。

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