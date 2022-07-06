新华社上海7月5日电（记者许晓青、陈爱平）上海迪士尼乐园重启近一周来，预约者众多，入园游客开心惬意。在其带动下，乐园所处的上海国际旅游度假区游客总量稳步增加。这是逐步复苏的上海旅游业的一个缩影，发出了积极信号。

景点接踵“归来” 乐园“热”起来

6月30日，上海迪士尼乐园恢复运营；7月1日，上海中心大厦“上海之巅”观光厅、东方明珠广播电视塔登高观光区域整体恢复运营，上海博物馆、科技馆、天文馆等也再度向参观者敞开大门……

“虽然天气热，但可以走出家门，到乐园散心，太棒了！”“旅游是刚需，景点陆续开放，心情更加轻松愉快。”连日来，迪士尼乐园吸引众多游客“打卡”，他们中有年轻人，也有几代同堂的家庭，其中还有不少装扮成经典动画形象的迪士尼“粉丝”。

据上海国际旅游度假区介绍，随着迪士尼乐园、迪士尼小镇、星愿公园、薰衣草公园、邻家露营地等度假区内设施陆续开放，游客总量持续攀升。尽管目前采取限流措施，且以本地游客为主，度假区客流仍在稳步增长，已达往年同期的三到四成。度假区内各公交枢纽、地铁站等客流明显增加，可感知游客热情。

不仅是迪士尼，一批上海旅游地标陆续恢复运营，为游客带来更多快乐。携程数据显示，6月30日上海景区搜索热度较前一日增长近两倍；博物馆、展览馆等景区搜索热度也大幅上升。

在垂直高度达546米的“上海之巅”观光厅，从清晨到黄昏，前来拍摄黄浦江两岸风光的游客络绎不绝。“开阔的景观，晴朗的天气，让人顿感心情舒畅！”市民林先生说。

注重预约、错峰 分步骤开放

6月起，上海有序开放部分A级旅游景区的室外游览项目，景区落实“预约、错峰、限流”管理。7月1日起，上海全市范围内逐步开放博物馆和美术馆，以及室内外所有A级旅游景区。此外，公共图书馆、文化馆（社区文化活动中心）、旅游咨询服务中心视情况，结合属地新冠肺炎疫情防控的有关要求，逐步开放。

上海市文化和旅游局局长方世忠说，上海文旅行业正不断加强自身建设，有序做好全市文旅场所开放服务，让在者舒心、来者倾心，让还未来者动心。

分步骤开放，再逐步实现全面开放。例如，上海国际旅游度假区内的迪士尼相关设施分三步走，逐步开放。东方明珠广播电视塔也实施了分步骤开放的办法。

6月初，“东方明珠”是上海率先恢复开放的旅游景区之一，首先恢复开放的是景区部分户外项目。其负责人坦言，过去一个月游客相对较少，但分步骤有序恢复运营可以为业界提振信心。7月起，“东方明珠”景区内进一步开放空中旋转餐厅等室内部分。

记者走访发现，在目前所执行的“预约、错峰、限流”措施作用下，各景点排队时间较往年同期缩短，一些景点可以“随到随玩”。有游客表示，在做好疫情防控的同时，现场体验的舒适度没有下降。

重游迪士尼的“90后”游客张茗说，根据现场引导，大家都能做好各项防疫措施，出示健康码、扫描场所码、测体温，规范佩戴口罩，且排队时保持社交距离，通过入口的速度比预期更快些。

期待客源更加丰富

数据显示，包含迪士尼乐园在内的上海国际旅游度假区，目前承接的游客超过九成是上海本地游客，且大部分是“回头客”。专家认为，如何在吸引“回头客”的同时，逐步开发旅游新客源和新产品，是有待上海旅游业思考和突破的课题。

上海东方明珠广播电视塔有限公司常务副总经理郭一峰认为，“科技+文旅”既有助于景区在当下做好疫情防控，也让市民游客获得更顺畅便利的游览体验。

总部位于上海的春秋旅游开始探索露营与传统旅游产品相融合的新业态，同时也尝试组织小规模的暑期跨省团队游。春秋旅游副总经理周卫红说，旅游业者在密切关注疫情防控动态的同时，不断蓄积新动能，力争今年下半年实现新的增长。

上海财经大学教授何建民认为，迪士尼等旅游地标在上海的运营逐步恢复，具有标志意义，目前国内低风险地区的旅游正积极恢复，预计未来可以吸引更加丰富的客源。

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