新华社北京7月5日电（记者张辛欣）到2025年，企业经营管理数字化普及率、企业数字化研发设计工具普及率、应用电子商务的企业比例均超过80%，在纺织服装、家用电器、食品医药等行业培育200家智能制造示范工厂，大力发展“互联网+消费品”……近日，工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025年）》，明确一系列支持举措，大力提升消费品工业数字化水平。

专家表示，当前，以消费升级为导向，以数字化为抓手，聚焦关键环节，强化数字理念引领和数字技术应用，推动消费品工业增品种、提品质、创品牌，不仅为了产业长远转型，更是畅通供需、挖掘市场潜力的有力举措。

消费品工业是我国重要民生产业和传统优势产业，是保障和满足人民群众日益多元化消费需求的重要支撑。随着大数据、云计算等新一代数字技术蓬勃发展，消费品工业亟待通过数字化转型释放新活力。

行动方案确立了数字化助力消费品工业增品种、提品质、创品牌的主要目标以及10项任务，明确要围绕健康、医疗、养老、育幼等民生需求大力发展“互联网+消费品”，推进个性化定制和柔性生产重塑产品开发生产模式。

中国电子信息产业发展研究院党委书记刘文强说，行动方案将数字化作为着力点和发力点，通过数字化驱动创新资源汇聚，聚焦研发设计、供应链管理等关键环节培育典型场景，推动数字技术为品牌建设提供良好生态环境。

首先就是增强中高端产品供给能力，挖掘市场潜力。行动方案明确，充分运用大数据、云计算、人工智能等技术，精准挖掘消费者需求。

在厨电市场竞争激烈的情况下，集合烟机、灶台、蒸箱等为一体，实现烟灶蒸烤智能联动的集成烹饪中心走俏。6月1日至18日，方太集成烹饪中心整体销量相比2021年同期增长40.14%。方太集团有关负责人表示，借助数字技术洞察市场需求，企业聚焦更高效、更智能、更健康的生活方式，不断进行技术升级和产品迭代。

“消费品工业企业要重点利用数字化手段汇聚研发资源，实现设计工具、模型、人才的云端汇聚和共享共用，开发更多智能产品。同时，打造沉浸式、体验式、互动式消费场景，满足多层次多样化消费需求。”刘文强说。

其次是推动数字化赋能，提高生产质效。在提出培育200家智能制造示范工厂的同时，行动计划对生产制造全过程的数字化应用提出具体方向。比如，推动建立生产端和消费端数据链路，促进工业互联网与消费互联网互联互通等。“这意味着将数字化打造成行业协调发展、协同创新的新支点，打造成为撬动国内大市场、畅通双循环的新支点。”中国纺织工业联合会会长孙瑞哲说。

绿色是衡量生产质效的重要方面，用数字化推动绿色化，同样空间广阔。“当日发电量10.9兆瓦时，累计发电量669.31兆瓦时”，在浙江省杭州市萧山区凤凰纺织园区，“数字驾驶舱”展示着用能情况。依托“双碳大脑”精准分析，国网杭州市萧山区供电公司对纺织园区提供个性化绿色用能解决方案。

行动计划明确，鼓励开发应用节能降耗关键技术和绿色低碳产品，深化产品研发设计和生产制造过程的数字化应用，积极拓展绿色消费场景。

“我们还将引导企业聚焦关键生产运维环节，打造研发设计、生产管控、设备运维、远程服务、供应链管理等数字化场景。”工信部消费品工业司司长何亚琼表示，工信部将推广应用工业App等关键技术和核心装备，面向食品医药等消费品行业，加快推动质量追溯体系建设，实现全生命周期质量管控和产销用协同发展。

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