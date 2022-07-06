据新华社北京7月5日电（记者王优玲）住房和城乡建设部建筑市场监管司负责人5日表示，住房和城乡建设部正在征集遴选部分城市开展智能建造试点，为全面推进建筑业转型升级、推动高质量发展发挥示范引领作用。

住房和城乡建设部近日印发《关于征集遴选智能建造试点城市的通知》。该负责人说，本次试点坚持“统筹谋划、因地制宜”的工作原则，安排了完善政策体系、培育智能建造产业、建设试点示范工程和创新管理机制四项必选任务。

“在完善政策体系方面，重点是出台推动智能建造发展的政策文件或发展规划，在土地、规划、财政、金融、科技等方面发布实施行之有效的鼓励政策，形成可复制经验清单。”该负责人说。

在培育智能建造产业方面，重点是建设智能建造产业基地，完善产业链，培育一批具有智能建造系统解决方案能力的工程总承包企业以及建筑施工、勘察设计、装备制造、信息技术等配套企业，发展数字设计、智能生产、智能施工、智慧运维、建筑机器人、建筑产业互联网等新产业，打造智能建造产业集群。

住房和城乡建设部提供的数据显示，2021年，我国建筑业总产值达29.3万亿元，同比增长11%，增加值占国内生产总值的比重达到7%，有力支撑了国民经济持续健康发展。

该负责人说，本次试点还提供了打造部品部件智能工厂、推动技术研发和成果转化、完善标准体系和培育专业人才四项任务供地方结合实际自主选择，同时试点城市还可根据试点目标提出新的任务方向。

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