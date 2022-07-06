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种粮大户汤小丰的管理经

余春生
2022年07月06日08:27 | 来源：新华社
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这是茶山镇铁河口村稻田里用于防治虫害的螟蛾诱捕器（6月30日摄）。 新华社记者余春生摄

“再过几天，早稻就可以收割了。”在湖南省醴陵市茶山镇铁河口村的田埂上，种粮大户汤小丰欣喜地说。

8700多亩，这是汤小丰今年的水稻种植面积。

不过，这并不是他一个人的。去年5月，汤小丰和7个种粮大户合伙成立了醴陵市君信种养农民专业合作社联合社。他们流转耕种的土地加在一起，比之前“单打独斗”时的面积增加好几倍。

汤小丰说，联合社如今分成了机械服务组、植保飞防组、采购组、销售组、田间管理组，大家各司其职，由联合社统一调配。“耕种面积大了，管理压力却变小了。以前单干时，什么机器都要会开，什么活都要干，现在分工明确后轻松多了。”

“赚多赚少看管理。”这是汤小丰时常挂在嘴边的一句话。他解释说，联合社的新模式让资源得到更好配置，种粮成本也有所下降。以前8个种粮大户每人至少2台收割机，而现在8700多亩的稻田只需要8台，每亩地能节省10元左右的燃油成本。另外，化肥、种子、农药等农资由联合社统一采购，价格更低，一亩地能节省大约30元。

“合在一起不是‘吃大锅饭’，我们设计了一个激励机制。”汤小丰说，每个种粮大户管理一片田，这片田的产值扣除机械服务费等成本，剩下都是种粮大户自己的收入，这就能让种粮大户们用心做好自己的事。

最近，汤小丰与合伙人商量着在今年开辟一项新的业务——大米会员制销售。

“以前卖谷子，现在我们打算卖大米。”汤小丰告诉记者，“不少稻田用了绿色防虫的手段，生产的大米用药少、品质好。客户以会员制的方式，提前交了一年的大米钱，我们定时送大米上门，这有不小的市场前景。”

汤小丰掰着手指头给记者算了一笔账：“一亩晚稻按产1000斤优质稻谷算，每斤1.5元，能卖1500元。这1000斤谷子能产700斤左右的大米，优质大米每斤3元，能卖2100元。两者之间就有600元的差价，去除加工费等成本，卖大米还能多赚一笔钱。”

科学的管理让种粮更有盼头，稻田里的年轻人也越来越多。“现在联合社里有好几个‘80后’，他们的加入让我对联合社的未来充满期待。”汤小丰说。

新华社长沙7月5日电

(责编：王震、陈键)

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