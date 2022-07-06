新华社太原7月5日电(记者王菲菲、李紫薇、宋佳)一段时间以来，家庭教育指导师培训的广告频频出现在一些微信公众号、网页、短视频平台，“全职年薪30万”“兼职咨询费500元/小时”“市场需求多，岗位缺口大”……类似广告吸引了不少人参加培训考证。“新华视点”记者调查发现，一些机构的培训项目收费几千元，但课程内容多为七拼八凑，号称的高薪就业更是难以实现。

机构力推 号称拿证就可高薪就业

“年入30万元，人才缺口超过250万人，家庭教育指导师是现在最有前景的职业”“无门槛、无要求，参加培训即可拿证，拿证就能上岗”……

家庭教育促进法于2022年1月1日起正式施行，家庭教育指导师培训和考证项目大量出现。企查查数据显示，2021年，新注册的家庭教育指导相关企业同比增长24.39%，截至2022年5月，今年新注册企业数量已超过了2021年增长数的一半。

记者咨询多个机构，销售人员均称，家庭教育指导师市场需求旺盛，从业者缺口大，目前的家庭教育指导师证书考试无专业限制、无学历要求，短训即可上岗，就业后收入丰厚。这些培训项目收费几千元，有的一对一培训价格上万元。

记者向一家在招生的机构咨询，一位张老师称，拿到证书后，机构会向多个就业平台推送学员信息，帮助就业。“现在家庭教育出现问题的很多，不愁没有人咨询。”他还发送了一张职业需求表，写着月薪一万元起。

多个机构销售人员称，无门槛报名马上停止，相关专业以外的人错过机会将无法报名。一名销售人员表示：“6月份的考试有200多人报名。”

记者调查发现，参加培训的多为想找兼职的学生家长、培训机构老师等，家政人员也是一些机构推销课程的重要群体。一位家政人员告诉记者，家政公司不断推销家庭教育指导师证，称拿到证书可以要求加薪，还帮助他们与机构对接，课程费用为3980元。

课程七拼八凑 一周短训就拿证

在中国家庭教育学会原副会长赵忠心看来，目前市场上的家庭教育指导师培训可以用“杂乱无章”来形容，“家庭教育指导服务从业者需要系统培养，具备教育学、心理学、社会学等多学科知识”。

记者调查发现，各机构的课程内容主要是亲子关系、夫妻关系等。有的机构选择一些高校教师的讲课录像拼凑出一套课程，毫无系统性。多名参加过培训的消费者告诉记者，课程质量并不高，讲师一般结合自身经历对教育理论进行讲解，“这些理论在网上都能查到，有的讲师全程念课件资料”。

有业内人士表示，目前培训机构的多数授课教师其实是销售人员。

一些机构的培训项目多为短训班，有的全套网络课程仅20小时，课程最长的也不超过100小时，培训结束就可拿到机构发的“家庭教育指导师证书”。

多位机构销售人员表示，拿证后可推荐线上平台兼职，职位包括家庭教育指导师、亲子关系咨询师、家庭教育讲师等。

但多位获得证书的消费者均表示从未找到过相关工作。刘杰今年3月花费3000多元考取了某机构的家庭教育指导师专项技能培训证书，想做兼职。“我将自己的证书和信息上传在多个平台，至今无人问津。”刘杰说。

事实上，2021年11月，人社部公布新版国家职业资格目录，家庭教育指导师并未入列其中。人社部曾发文要求，目录之外一律不得许可和认定职业资格，目录之内除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩。

制定新职业标准 按有关要求培训发证

山西师范大学教育科学学院副教授李海云从事了近10年家庭教育研究。她表示，在国内，家庭教育专业还处于学科建设期，专业标准尚未完善。这一领域在咨询行业也较为小众，专业教师和专业从业者不多，能够开展的课程服务总量十分有限，低质量课程充斥着现在的培训市场。

业内人士表示，家庭教育促进法实施后，“依法带娃”的观念开始普及，但如何带娃困扰着很多家庭。“确实会有家长希望寻求家庭教育方面的帮助，不少培训机构就是瞅准了这一需求，推出看似对口的家庭教育指导师培训。”

李海云认为，专业的家庭教育指导包含了教育学、心理学等多方面知识，更需要长期实践经验，要规范从业者资格，从课程内容、师资等多方面对开展培训的机构进行规范，真正培养具有家庭教育指导素养的人才。

记者调查发现，目前，不少地方的家庭教育指导由学校或公益机构承担。比如北京一些学校定期开设家长课堂，邀请专业家庭教育工作者对家长进行有针对性的辅导。

北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇建议，针对目前家庭教育指导师培训中存在的乱象，要切实加强监管。高等学校特别是师范院校，应加强家庭教育专业学科建设和人才培养，为家庭教育培训提供更多专业人才。

人社部6月14日向社会公示了家庭教育指导师等18个新职业，经征求意见、修改完善后，这些职业将被纳入新版职业分类大典。据了解，人社部将组织制定职业标准，对相关从业人员的职业活动内容和知识技能要求等作出明确规定。并指导培训机构依据国家职业标准开展培训，按照有关规定颁发证书，促进家庭教育指导等领域健康有序发展。

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