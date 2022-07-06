刘 昊

高昂的设备维护费用，一度让柳州源创电喷技术有限公司（以下简称源创电喷）成了“冤大头”。

前些年，源创电喷从国外购买了两套飞秒激光设备，费用上千万元。在服役两三年后，设备的稳定性急剧下降，设备维护成了大问题。

“每年十到二十万元的维护费用很正常，但现在需要近百万元，我们就用不起了。”该公司副总经理莫韬告诉科技日报记者。

而现在，这一切有了转机。

6月21日，在广西科技大学飞秒激光超精密加工技术实验室里，由源创电喷和广西科技大学、西安中科微精光子制造科技有限公司（以下简称中科微精）联合研发的飞秒激光超精密制孔装备，正在开展小批量打孔实验和自动化上下料调试。

广西科技大学教授王国富告诉记者，按照计划，6月底将实现项目中试，达到规模化生产。“与国外同类产品相比，我们研发的飞秒激光设备，加工效率大幅提升，且加工精度更高，而在微孔加工成本方面，节约了三分之一。”王国富说。

“揭榜”成功让他激动得失眠

源创电喷是一家高新技术企业，扎根于柳州市鱼峰区，其主要业务是为汽车主机厂配套喷油器。

飞秒激光设备对于喷油器制造有多重要？

“喷油器是汽车上的精密零部件，喷射孔尺寸是否精确、内壁是否光滑，直接影响燃油在发动机内的燃烧效果。”莫韬说，企业采用传统电火花打孔技术，难以满足微型喷孔的加工标准，而从国外引进的飞秒激光设备价格昂贵，售后滞后，而且无法触及关键核心技术。

“借力‘外脑’，谁有本事谁上。”2021年8月，柳州市推出科技项目“揭榜制”，这让源创电喷看到了解决微型喷孔加工技术难题的曙光。

企业出题、张榜发布、全国招募、对接洽谈……最终，广西科技大学和中科微精作为揭榜方，接下了“英雄帖”。

竞争者不乏国内知名高校团队，为何是广西科技大学和中科微精？作为中国科学院西安光学精密机械研究所孵化的企业，中科微精多年前已开展飞秒激光用于精密微孔加工的科学研究，积累了数十年的关键技术和研究基础。

从中国科学院西安光学精密机械研究所博士毕业后，王国富一直从事相关研究。2021年11月，通过榜单了解到企业的迫切需求后，王国富马上组织团队开会讨论方案。

“当晚心情很激动，我一直处于半失眠状态。一项技术能够实现产业化应用一直是我们科研团队的目标，‘揭榜’成功对我们来说相当于春雨遇到了禾苗。”王国富说。

汽车零配件国产化能力有望提升

日趋激烈的竞争，让汽车企业对于零部件有着很高要求——在保证高精密加工的前提下，生产效率要够高，还要稳定和便宜，这让王国富团队面临很大的挑战。

“汽车零配件都是百万级甚至千万级的装车量，因此每个孔的加工时间我们连0.1秒都要争取。”王国富说。

“揭榜”伊始，王国富团队就有针对性地对飞秒激光关键技术进行研究，包括激光光束控制、五轴数控机床系统协同等。

为推动项目实现产业化，柳州市科技局多次组织企业与揭榜单位探讨项目方案，参与现场实验，组织专家出谋划策。

如今，项目即将实现规模化生产。

“项目研制的飞秒激光制孔技术，将为广西乃至我国的汽车喷油器生产企业建立新工艺流程，提升汽车关键零配件国产化能力，并有望进军国际市场。”王国富说。

王国富表示，单台飞秒激光超精密制孔装备每年加工喷油嘴导流片的能力超过100万片，单台装备年产值超过4000万元。

作为广西工业龙头城市，柳州市工业产值占广西的四分之一，是全国五大汽车生产基地之一。

“由企业出题、政府资助等科技项目‘揭榜制’做法，有效激发了市场主体创新活力。”柳州市科技局局长管伟荣表示，“揭榜制”打破了以往的科技项目立项方式，让企业能够获得更多的科技支持与赋能，加快柳州传统产业的转型升级。

3月15日，广西科技厅发布2022年第一批“揭榜制”科技项目榜单48项，其中，技术攻关类需求项目33项、成果转化类需求项目15项。截至6月21日，已有23项项目通过评审并签订揭榜协议。

广西科技厅有关业务负责人表示，“揭榜制”的推行探索，有利于积聚全国优势资源解决广西关键核心技术难题，加快推动科技成果转化，支撑产业高质量发展。

“谁有实力‘揭榜’，企业最有发言权。对于企业来讲，‘揭榜制’以成败论英雄，这样的模式值得推广。”莫韬说。

(责编：王震、陈键)