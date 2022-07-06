王 春

国产首制大型邮轮施工现场 受访单位供图

近日，由中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司建造的国产首制大型邮轮取得重大进展——其首台主发电机发动。

主发电机是邮轮的核心设备，相当于邮轮的“心脏”，是船舶配电系统和推进系统的主电源，主发电机发动标志着与之相关的18个流体系统以及300多台辅助设备已经达到机械和系统完工的状态，也标志着邮轮建造从舾装安装阶段全面进入设备功能调试阶段，开始为全船其他设备系统输送能量、提供动力。

首制大型邮轮共配置了5台大功率发电机，基于安全返港的设计，分别独立布置于艏艉两个机舱，整个电力系统的总功率达到62.4兆瓦，相当于6000户规模小区的总配电量。与普通民船相比，邮轮主发电机无论从数量还是功率上都有很大的飞跃，以便满足船上高达16层的生活休闲区域的所有用户以及船舶航行的用电需求。可以说，普通民船的供能目标是一艘船，邮轮动力系统则是驱动了一座移动的海上城市。

本次实现发动的是首制大型邮轮中1台输出功率达9.6兆瓦的MAN型主机，单机重量达135吨，驱动这样一套庞大设备的工作物量量级远超常规船舶项目，涉及管子11000余根，电缆4000余根，设备及附件安装近200台套。

为了满足邮轮的功能和布局要求，研发团队在主发电机的设计阶段完成了多次攻关和创新。

由于机舱区域总体布局空间有限，柴油机和发电机需分别被放置在不同的舱室，为此研发团队采用了穿舱布置，这种安装工艺在国内属于首例。为了满足安装精度的需求，研发团队首次将激光测量仪应用于轴系对中工艺，完成对中数据的采集分析，为穿舱布置提供了最关键的前提条件。

由于发电机重量巨大，为了确保其自身震动不对其他设备造成影响，基于邮轮柴油机的重量重心分布，研发团队采用了不对中弹性脚的创新设计，并通过调整测算取得弹性脚设置的最佳值，完成设备的水平调整。

邮轮的主发电机涉及的管路设备非常多，但安装空间有限。以排气系统为例，管径本身1600毫米，管路外还需敷设100毫米厚的绝缘，在解决布局问题时，还必须考虑排气管高温的影响，团队通过对比论证，对膨胀节和弹性吊架进行了计算分析和选型优化，解决了管路布置问题。

下一阶段，上海外高桥造船有限公司将以主发电机发动为主线，逐步开展其他4台发电机的发动和负载试验以及5台发电机的协同工作，保障邮轮工程各项节点有序推进。

(责编：王震、陈键)