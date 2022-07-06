记者 乔地

6月以来，河南大部分地区出现罕见的高温天气，部分地区日最高温超过40摄氏度，地表温度高达70摄氏度左右，给农牧业生产造成了严重影响。

此时，河南省科技厅、科协、农业科学院接连派出众多科技特派员、科普专家甚至顶尖专家，冒着高温酷暑，深入生产一线，为农民抗旱保收提供现场指导，开出防暑“良方”。科技特派员及专家们说：“抗旱如救火，我们得紧紧盯着秋粮苗情和作物生长情况。”

为耐不了夏的忍冬花“抗旱降温”

6月23日上午11点多，科技日报记者赶到封丘县应举镇金银花种植基地的时候，温度高达39摄氏度，河南省中药材产业科技特派员服务团（以下简称中药材服务团）的专家们正在指导农户如何抗旱保苗。种植大户李正晗、翟永伟、崔广红等则正心急如焚地围着专家咨询，并用手机录音录像，生怕专家的回答指导有哪个地方自己记不准。

中药材服务团团长、河南科技学院高职学院副院长李勇超已经在田间指导了一上午，他的衣服湿透了，汗水顺着脸颊往下滴。李勇超一边查看金银花植株，一边给种植户们讲解：“金银花，还有一个名字，叫忍冬花。但是，它忍得了冬天的严寒，却不耐不住夏天的高温，需要格外用心伺候。”他解释，高温会严重抑制金银花植株茎节生长，导致植物体内物质降解加快，物质积累降低，造成金银花品质下降和减产；而此时，病虫草害也会借机大面积发生。

针对这些问题，李勇超给药农开出了“药方”：喷施药剂增强抗旱能力。李勇超说，关键是要选好药剂，还要适度浇灌，适当修剪，减少水分散失；除草要结合浇灌、施肥进行；病虫害防治方面，主要预防褐斑病和白粉病……

封丘是全国有名的金银花种植大县，种植面积达10万亩，年产干花1000万公斤左右。封丘县科工信局副局长闫哲告诉记者：“2018年开始，李勇超团队就一直服务于封丘县的金银花产业。去年遇上洪灾内涝，今年遇上高温干旱，如果不是李老师团队的科技服务，连续两年的打击，封丘县的金银花产业可能就完了。”

奔走在中原大地的各处梨园里

五六月正是梨树挂果、膨大的关键时期，偏偏这个时候，新冠肺炎疫情肆虐，科技特派员、河南省农业科学院园艺研究所副所长、国家梨产业技术体系郑州综合试验站的王东升研究员与团队不得不用微信、电话指导果农。

进入6月，疫情缓解，高温又袭来。“再也不能等了，一定到生产一线去！”王东升说。6月初以来，王东升与团队成员们的脚步没有片刻停下，奔走在豫西地区的卢氏县、灵宝市，豫东地区的宁陵县、兰考县，豫北地区的林州市、新乡市等地的20多个果园进行科技服务，确保各个基地梨树的正常生长发育。

在卢氏县官道口生态梨园，王东升查看了秋月梨的长势和挂果情况，针对梨树新梢的管理对果农进行了详细指导，又指出下一步水肥管理的技术要点。同时，对果农目前栽培模式的优缺点进行了分析，提出了将来改进的方向与方法。

今年是三门峡市陕州区菜园乡梨园建园后的第二年，梨树已露雏形。王东升与团队成员冒着高温一直在梨园忙碌，针对矮化密植的西洋梨不同树龄与不同品种，对种植人员进行了详细的技术指导。然后又直奔张汴乡的玉露香梨园，针对夏季修剪、新梢管理与肥水管理等问题进行技术指导。

田间“会诊”防治辣椒高温病

6月27日一大早，河南的气温比辣椒还“火辣”。在豫东地区柘城县的大片辣椒田里，河南省辣椒产业科技特派员服务团申爱民等人穿行在田间，汗流浃背，不时停下来认真察看辣椒植株的叶片和根部。

蹲下身子，扯过一片辣椒叶，申爱民指着上面黄绿相间的斑驳症状，告诉围在身边的种植户：“这是辣椒病毒病，它传播迅速，易造成严重减产，一定要尽快处理。”

“大家可以喷施氨基寡糖素、香菇多糖、宁南霉素等药剂，能有效防治辣椒病毒病。”“还要及时补充钙肥，增强植株的抗脐腐病、日灼病能力……”专家们现场“会诊”，种植户们连连点头，认真记录防治技术要点。

对症下药消除秋粮生产不利影响

“高温天气，如果不及时加强田间管理，将对秋粮生产产生不利影响。”刚从新乡市朗公庙乡村回到郑州的科技特派员、河南省首席科普专家、河南农业大学叶优良教授告诉记者，他给秋粮生产地区开出的“药方”是：对于墒情适宜地块，尽快趁墒抢时播种，墒情不足的，要造墒播种；对于玉米、大豆等，播后要及时浇蒙头水。旱地作物要中耕松土，加强地面覆盖，减少水分蒸发；同时要减少氮肥施用，补充钾磷硅等营养元素，通过灌溉施肥或叶面喷肥，水肥配合，增加作物抗性。

这段时间一直驾车穿行在叶县、清丰县、新蔡县等地养殖场的科技特派员、河南省首席科普专家、省农科院畜牧所研究员陈直说，酷暑容易导致家畜、家禽等动物发生热应激综合征。每走一地，他都要反复叮嘱养殖户，对于畜舍、禽舍进行物理降温。开放、半开放的舍内要加装喷淋设施，同时架设大功率风扇等通风设施；全密闭畜舍、禽舍要保证湿帘、风机正常运行。还要注意全天24小时清洁、清凉饮水供应；增加饲料脂肪含量，添加各种维生素和电解质等，还可以添加生石膏、柴胡、五味子、党参等中草药。

持续的高温干旱，没有阻碍科技特派员们“上田头、下地头、进村头”的脚步，他们分赴河南各乡各村，持续指导农业生产，帮助农户解决好生产中存在的实际困难，科学指导农民采取有效措施，扎实做好夏种秋管关键时期的田间管理，为秋粮丰产、果蔬丰收提供可靠保障。

(责编：王震、陈键)