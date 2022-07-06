原标题：中再产险发布再保险行业 首个新能源汽车保险定价风控模型

7月5日，中国财产再保险有限责任公司（以下简称“中再产险”）在北京举办新能源汽车保险创新研讨会，发布“再·途”新能源汽车定价模型。

近年来，新能源汽车行业迎来高速增长，根据工信部发布的数据，今年以来，我国新能源汽车市场渗透率快速提升。2021年12月底，中国保险行业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款(试行)》和《新能源汽车商业保险纯风险基准保费表(试行)》，半年以来市场运行平稳，在满足消费者新能源汽车专属保障需求，助力我国新能源汽车产业发展方面发挥了积极作用。我国新能源汽车属于新兴产业，需要不断丰富基础数据，完善精算定价技术，更好地服务广大新能源汽车使用者。

2021年6月，中再产险与中国汽车工程研究院股份有限公司共同发起设立汽车保险联合实验室，专注于新能源汽车保险的研究和风险管控，致力构建涵盖全场景的新能源汽车自动核保与主动监测模型体系。联合实验室通过对6000余万条行业保险数据、340多万条车机动态数据进行大数据挖掘和机器学习，推出“再·途”新能源车保险定价风控模型。“再·途”新能源汽车保险定价风控模型分为保险定价模型和风控报警模型，能够匹配保险定价、保险风控功能需求；从场景定位的角度，分为热失控定价风控模型、车损险定价风控模型和三责险定价风控模型，能够覆盖车辆电池热失控引发相关风险的定价和风控报警、车辆损失引发风险的定价和风控以及危险驾驶行为引发第三方责任的定价和风控。该模型采用GLM、GAM、随机森林、Yolo、ResNet、Transformer等国内外前沿精算技术和人工智能神经网络方法，具有可解释、高精度、可迭代等特点。

中再产险总经理张仁江表示，中再产险长期致力于打造智能交通生态圈，为行业提供新能源车险的风险管理与技术解决方案，此次发布的“再 途”新能源汽车保险定价风控模型是通过神经网络深度学习等全球领先的机器学习算法，研发推出新能源车险定价风控大模型，将有助于促进汽车行业与保险行业的协同发展和融合创新。

中再集团总裁和春雷表示，保险行业多年来积累的各类风险管理经验可以帮助新能源车行业实现从前期研发到后市场的全产业链风险闭环管理，实现从单纯的风险补偿转向风险减量管理的跨越。同时，保险行业可以充分利用保险资金期限长、规模大、来源稳定等独特优势，通过债券、股票、资管产品等方式，支持新能源车全产业链的发展。中再集团将持续在科技创新、资源聚合、平台共建、数字化转型等领域加快创新，为行业输出更多公共产品。

(责编：董童、李源)