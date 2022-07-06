原标题：以“广发所能”服务“国家所需”“民心所盼” 广发银行助力稳住经济大盘

今年以来，广发银行把“国家所需”“民心所盼”与“广发所能”紧密结合起来，深入贯彻党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”部署要求，以高质量金融服务支持经济社会发展，助力稳住经济大盘取得积极成效。

金融支持国家区域重大发展战略。作为全国性股份制银行，广发银行强化使命担当，对京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域，实现“一区一策”全覆盖制订专项金融服务方案，调度全行资源支持当地重点项目、重点行业和重点客户发展。以粤港澳大湾区为例，广发银行发挥总部优势，制订了大湾区综合金融服务2022-2025年行动方案，加大金融投入力度，以点带面助力全国经济发展。实现大湾区“9+2”城市机构全覆盖，南沙、前海、横琴三大自贸区网点全部升级为分行；在广东省内信贷余额突破一万亿元，其中前五个月新投放1710亿元，在全行占比均超过50%；借助香港、澳门分行“窗口作用”，为境内企业引入境外低成本资金同比增长26%。

重点突出服务“六稳”“六保”。广发银行牢记初心使命，把服务实体摆在稳经济稳增长的突出位置，把服务“六稳”“六保”摆在突出地位，花大力气支持经济社会发展。助力稳投资，前五个月为企业承销债券金额同比增长55%，为广东、湖北、重庆等15个省市、超千亿地方政府专项债项目提供发行顾问服务，协同国寿成员单位落地基础设施、绿色能源、科技创新等领域投贷联动项目23个。助力保市场主体，已为约2000户受疫情影响小微企业延期还本付息近60亿元，截至5月末普惠小微企业贷款增速比全行高3.3个百分点，前五个月新发放贷款利率比上年大幅下降99BP，助企纾困减费让利超10亿元。助力重点行业发展，截至5月末，全行科技企业、战略性新兴产业、绿色金融等重点领域贷款较年初分别大幅增长55%、45%、33%，为近千户建筑、医药、高端制造业等产业链核心企业定制专属供应链金融服务方案，为200余户物流行业企业新发放贷款超过50亿元，服务稳链固链，推动经济循环畅通。

发挥综合金融优势稳经济发展。通过与中国人寿集团保险、投资板块成员单位的深度协同，综合金融已成为广发银行助力经济社会发展的重要力量。一是利用保险资金长期性和稳定性的特点，满足重点领域建设需要。广发银行推出“投融资+”综合金融服务方案，引入长期保险资金，为经济发展提供一体化综合金融服务。目前已为国家重大项目和地方经济建设提供资金超过4300亿元。二是利用中国人寿投资板块股权投资优势，与商业银行信贷业务形成互补，满足企业全周期金融需求。如针对科创企业，广发银行协同兄弟单位和中国人寿科创产业基金，推出“科创慧融”综合服务方案，覆盖科创企业全周期资金需求。2022年，广发银行协同科创产业基金，参投某光伏企业A轮融资，助力企业成为全球光伏硅片领域的标杆企业。三是利用中国人寿“保险+银行”等多元化产品体系，满足客户多元化全方位的金融需求。广发银行推广“鑫车宝”“年金贷”等产品，丰富填充综合金融服务方案，为各行各业不同客户提供涵盖保险规划、金融服务、增值服务等一揽子综合金融服务。

积极服务扩大内需助力消费恢复。广发银行利用广发信用卡的行业领先地位，建设便民、惠民、利民的泛金融生态圈，深耕客户多元化需求，持续拉升消费动能，促进受疫情影响行业的消费复苏。广发银行将服务渗透到用户生活的各类场景，以“移动互联网+金融”模式，为用户打造集信用卡服务、分期、理财保险、商城购物、饭票影票、充值缴费等于一体的综合化千人千面服务生态圈；根据客群特性极其消费场景的深入洞察，分阶段推出针对性信用卡产品，如针对女性客群推出真情星钻卡、针对年轻客群推出有鱼卡、针对“新市民”群体推出新市民卡等；并依托发现精彩 APP 与头部商户持续联动，以信用卡刷卡买一送一、消费满减等形式拉升消费动能。目前广发信用卡在全国发卡逾1.05亿张，发现精彩APP已拥有超过7000万用户、月活跃用户高达2000万。连续十三年推出行业大型促销活动——广发日活动，今年前五个月实现消费1.05万亿元，同比增长11%，个人信用消费贷款余额增长27%。

以人民为中心突出丰富金融供给。广发银行以提高客户服务能力为着力点，不断提升产品创新水平，丰富金融产品服务供给，打造高质量发展新高地。加强专属化服务，面向新市民推出四项专属金融服务，面向个体经营客户推出链易贷、抵押易、精彩贷等特色产品，面向科创企业、跨境电商、外贸企业分别提供科创慧融、广商贷、跨境通等专项产品，面向社保卡客户推出基于个人社保数据的“社保贷”，面向医护人员推出“医护贷”。加强线上化服务，围绕教育、政务、医院、物业等不同场景构建数字生态，推广落地数字幼儿园107家、教培资金监管项目218个，上线数字物业合作项目46个。加强特色化服务，积极响应国家政策鼓励绿色金融产品和服务创新的号召，推出绿色低碳信用卡产品，并落地广发银行碳减排支持工具；积极助力对外开放，成功入围跨境理财通试点银行、顺利实现“南向通”及“北向通”业务同步开展，以跨境保险通试点为契机提供跨境保险结算服务。

广发银行将锚定国家“十四五”规划和2035年远景目标，以综合金融作为战略突破口，积极改革创新、聚焦价值创造，打造差异化优势，统筹做好疫情防控与金融服务，为经济社会平稳健康发展贡献“广发力量”。

(责编：董童、李源)