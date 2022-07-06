人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）"中央生态环保督察解决了一大批突出生态环境问题。截至目前，两轮督察受理转办的群众生态环境信访举报28.7万件，已完成整改28.5万件。"生态环境部副部长翟青今日在国信办举行的新闻发布会上表示。

据翟青介绍，督察着力啃“硬骨头”、消除“老大难”，解决了一大批长期想解决而未能解决的突出生态环境问题。其中，包括长江岸线保护、洞庭湖非法矮围整治、祁连山生态修复、秦岭违建别墅整治等，整改已经取得明显成效，得到人民群众的真心称赞。

截至目前，第一轮督察和“回头看”整改方案中明确的3294项整改任务，现在总体完成率达到95%。第二轮前三批整改方案明确的1227项整改任务，半数已经完成。第四、五、六批督察整改正在积极有序推进。还有一组数字，

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