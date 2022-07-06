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张道红：助力美好生活 为毕业生就业护航

2022年07月06日15:07 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者孙博洋）“高校毕业生是国家发展的接力者，是未来时代的主力军，青年有力量、国家有希望。”金沙酒业党委书记、董事长张道红近日在接受记者采访时表示。

张道红认为，美好是当前社会语境中的一个高频词，许多行业、企业、消费者们都在不断地进行探索和演绎，它是经济生活富裕和精神文化富足的解释与概括。创造美好生活，企业要同时代共振，以人民为中心。

张道红表示，青年人的理想信念、精神状态、综合素质，是一个国家发展活力的重要体现，也是一个国家核心竞争力的重要因素。

张道红介绍，在今年的毕业季，金沙酒业面向广大毕业生发布“美好招聘行动”，为毕业生就业护航，并借此广纳人才，希望更多有实力的年轻人加入，实现自我价值。

那么，青年人该如何实现自我价值？在张道红看来，首先当立志，其次要脚踏实地地做事。“当尝试或适应一样新事物时，要多一点耐心，并坚定信心，保持定力，磨练毅力，增强耐力。”他说。

张道红还介绍，一直以来，金沙酒业致力于加强赤水河上游生态改造，在推动乡村振兴，助力美好生活上积极贡献，并在后续的市场布局与品牌深耕中，始终保持“为美好生活酿造”的初心，让消费者感受到美好，这就是我所理解的企业为人民创造美好。

(责编：王连香、高雷)

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