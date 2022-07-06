人民网记者 许维娜

“现在工地年轻人越来越少了，他们可能会选择其他行业，比如互联网行业等。但很多年轻人不知道，现在工地上也有新职业了。”1997年出生的刘志炎已与工地“打交道”两年多，选择留在建筑行业的他，则是被这个行业的新变化所吸引。

“选择建筑工程技术专业的时候，没想过这几年行业变化那么大。”刘志炎毕业于广东碧桂园职业学院建筑工程技术专业，由于专业的原因，毕业后他主动选择了加入博智林机器人公司，成为一名产业技师，主要负责机器人的测试及培训一线建筑工人使用机器人。

智能建造行业的悄然兴起，揭开了中国新兴职业的冰山一角。“我是学建筑工程技术的，希望可以学以致用，将专业知识和实际应用结合起来。”就这样，怀揣着梦想的刘志炎开始了在公司智能建造产业一线的实践及工作。

建筑领域的技术革新催生出新职业，也同时孕育着新机会，刘志炎对此更是深有体会。“原来由人完成的部分危险、繁重的工作已交给机器人这个‘智能工友’。”他告诉记者，通过掌中的平板电脑，他就能指挥地面整平机器人、地面抹平机器人、地库抹光机器人有序作业。

“这就是智能建造产业技师的工作方式，我们除了要掌握传统建筑作业的基本技能以外，对于新的智能建造技术如机器人操控、维保、现场协调管理、传统施工边角处理等都要熟悉。”刘志炎解释道。

“2020年我就开始围绕地面整平机器人、地库抹光机器人、地面抹平机器人等机器人应用测试开展工作，从2021年7月至今，我主要针对混凝土天花打磨机器人、内墙面打磨机器人、螺杆洞封堵机器人开展测试及应用推广。”刘志炎说。

“我跟长辈聊起（建筑行业智能化）的时候，他们觉得很神奇。我把视频发给他们看，他们很惊讶，原来造房子也可以很简单。”刘志炎还介绍，前两年工地的智能化更多是单机作业，如今已逐步实现多机协作的模式。

据了解，为了让机器人像人工一样协调有序，博智林自主研发了一套完备的管理系统，包含BIM系统、FMS系统、WMS系统，并且打通了三个系统的界限，让它们互相协作，实现了装修阶段建筑场景下多机器人协同的解决方案。

刘志炎介绍，近期他与同事在系统的协助下，不断测试寻找混凝土产品线的“最优解”，让多台机器人的作业时间既不会出现“打架”，也无需经历漫长的空窗等待，达到更高的施工效率。“反复调试了大约两个月。”刘志炎感受到了其中的成就感。

为了让更多从业者熟悉智能建造，加入行业发展的推动大军，刘志炎告诉记者，公司正在培养自己的核心智能建造产业技师团队，针对不同施工工序，孵化培养掌握娴熟技能的产业技师，并逐渐探索出一条行之有效的培训之路。

去年7月开始，刘志炎开始了他的讲师之行。在他看来，这也是智能建造产业技师学以致用的魅力所在。他说：“我们在学校里就是学的对口专业，随着建筑机器人与传统建筑工地工序的深入融合，不但自己接触到行业新技术、新发展，还能清晰地教给别人，让别人也能理解、能学会，这样的经验对于我而言，非常难得。”

根据公司的智能建造产业技师培养体系，刘志炎等讲师需要面向4类学员：传统工人、应届毕业生、跨行业新人，以及客户施工方。他还提到，这套技术培训通常在一周内完成，“具体操作系统并不难，比聊天软件的功能更容易上手。”

目前，由博智林研发的建筑机器人已在佛山顺德、惠州大陂、汕头金平、江门棠下等建造项目中使用。在这里，和刘志炎有着相似想法的多位年轻人被智能建造的“新”吸引而来，共同加入一场建筑行业智能化的转型改革中。

成为一名智能建造产业技师，对于刘志炎来说不仅是一个专业对口的职业选择，让自己能够学以致用，更重要的是他感受到了科技与智能带来的巨大变化，而这种变化是能让很多行业人员受益的：“我希望能培训到更多人，通过自己开发的学习课程，结合工地的实际情况做出更科学丰富的内容，好好讲课，总有人因你而改变。”

类似刘志炎这样的智能建造产业技师，既是一项新兴的职业身份，更是“产教深度融合，校企精准共育”、以生态链闭环高级定制人才培养的典型案例，“一切以就业为导向。”广东碧桂园职业学院院长助理兼智能建造工程系主任王斌表示。

2021年6月，人社部发布《“技能中国行动”实施方案》，强调技能是强国之基、立业之本。技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要力量。

从刘志炎身上也能看到，与“80后”“90后”相比，“95后”“00后”毕业生的就业观念更为新潮，他们不再执着于“铁饭碗”，而是对于新兴职业更加青睐，大胆拥抱新职业。

当下，新兴职业已成为吸纳就业的“蓄水池”之一。在建筑行业的发展中，这些智能建造产业技师同样处于重要位置，“从过去融入未来”的接力棒，将由这些与智能建造一同成长的年轻人传向未来。

(责编：王连香、高雷)