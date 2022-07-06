人民网北京7月6日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，7月5日，“质量开JIANG”系列活动之提质强企苏州专场活动以线上线下方式举行。

据了解，此次活动由中国消费品质量安全促进会、苏州市市场监管局、苏州市相城区人民政府联合主办，活动是市场监管部门充分发挥质量基础设施一站式中心服务作用，开展质量技术帮扶“提质强企”行动的重要举措之一。

2021年以来，苏州纵深推进质量强市战略，实现“中国质量奖”零的突破，并在国内首推“质量赋能伙伴计划”。数据显示，今年1到5月份，苏州全市完成规模以上工业总产值16291.5亿元，其中先进制造业增长较快，高技术制造业产值占规模以上工业总产值比重达34.6%。此次活动的举行，将助力苏州本地产业链上下游质量提升。

活动上，中国消费品质量安全促进会副理事长兼秘书长王昆表示，中国消费品质量安全促进会努力做好政府的技术支撑与行业的发展服务，致力于成为中国消费品质量安全事业的践行者和铺路石，积极举办提质助企活动，充分发挥获得中国质量奖的中消会会员单位经验优势，以典型示范助力质量技术帮扶，为质量安全社会共治贡献力量。

市场监管总局质量监督司相关负责人表示，截至目前，全国各级市场监管部门质量技术帮扶覆盖企业超过1.8万家，其中9成以上是中小微企业。今年将继续聚焦企业难点痛点阻点，围绕重点产品和企业提供必要的质量技术帮扶。整合行业资源，加强引入外部专家，吸取行业领先经验，提升帮扶效果。注重强企强链，推动重点区域产品质量升级。

据悉，活动上还邀请了中国质量奖获奖企业及行业领军企业，围绕产品及服务质量、产业发展趋势、企业复工复产等分享了质量技术帮扶经验。

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