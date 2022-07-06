人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）公开典型案例是中央生态环保督察工作的重要内容，是聚焦突出问题、压实环保责任的重要举措。

在今日国新办举行的新闻发布会上，生态环境部副部长翟青表示介绍了三类中央生态环境保护督察的典型类型。

一是污染严重、人民群众反映强烈的问题，包括向江河湖海恶意排污、包括一些大量工业废物违法违规倾倒在河道、包括一些黑臭水体、严重的黑臭水体、大量的黑臭水体，以及环境基础设施建设严重滞后等。二是涉及生态破坏严重、影响可持续发展的问题，包括在保护区违规开发建设、违规围海填海、违规围湖占湖、违规的毁林建房、违规的进行野蛮的矿山开采等。三是弄虚作假、形式主义官僚主义突出的问题。

“对于这些问题，更要严肃查处，坚决予以纠正。”翟青表示

据翟青介绍，截至目前，已公开的262个典型案例中，涉及环境污染的、包括环境基础设施短板问题的占到48.5%，接近一半。涉及生态破坏的、影响到可持续发展的问题占33.2%。这块比例也非常大。涉及到弄虚作假等生态环保领域形式主义、官僚主义问题占18.3%。

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