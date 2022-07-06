人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）今日，国新办举行中央生态环境保护督察进展成效发布会。会上，生态环境部副部长翟青介绍，督察工作始终把群众反映的问题作为一个重点，建立了一套完整的举报受理、转办、核查、督办、回访工作机制，确保将群众反映的生态环境问题查处到位、整改到位。

“这些措施进一步压实了责任，保障了群众举报的生态环境问题‘件件有回音，事事有结果’。”翟青表示。

一是坚持把群众反映的问题、整改情况进行公开。督察进驻时，第一时间通过报纸、电视、网站公布信访举报电话和信箱，畅通反映渠道。收到举报后，按照问题的轻重缓急和难易程度立行立改，及时转交被督察对象进行处理；对于一时难以解决、较为复杂、涉及面较广的问题，要明确整改方案，限期解决。群众信访举报问题和办理的结果，仍然要在当地官方网站等媒体上对外公开，接受群众的监督。

二是加大回访力度。为跟踪了解群众反映问题的解决情况，督察中会按照一定的比例进行电话回访和现场回访。对发现少数地方存在调查不清楚、解决不到位、敷衍应付等问题，督察组均进行了严肃处理。

此外，持续做好盯办工作。在督察进驻一个月结束后，一方面继续督促做好群众信访后续办理工作，并公开结果。另一方面，中央生态环保督察办公室和各督察局都会将一些重点问题列为盯办的事项，拉条挂账，紧盯不放，保持压力，直至问题解决。

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