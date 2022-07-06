人民网记者 许维娜

一年一度的高校毕业季如约而至，教育部发布的数据显示，2022年，我国高校毕业生规模预计达1076万人，规模和增量均创历史新高，而与往年不同的是，首批“00后”大学生也将走出校园迈入职场。对高校、企业和有关部门而言，做好高校毕业生就业服务工作至关重要。

为深入贯彻党中央、国务院稳就业保就业决策部署，促进高校毕业生更充分更高质量就业，人民网履行党报网站职责使命，发起了“大学生就业护航计划”，并广泛邀请社会各界共同参与，全方位为毕业生的生活就业“保驾护航”。

位于“六稳”之首的稳就业，正迎来多路力量加码护航。近日，“贝壳找房”公司加入人民网“大学生就业护航计划”，将从就业和安居两个方面入手，向大学毕业生提供1500多个职位，并围绕真房源、房租优惠、租金月付、押金佣金减免等八个方面，帮助毕业生迈过租房关。

1500多个校招岗位助力大学生就业

护航稳就业、保就业，不少企业也在加快行动“招兵买马”。

今年，贝壳旗下北京链家面向社会共开放6000个就业岗位，其中通过岗位发布、走进校园等形式，为高校毕业生提供1500多个专属职位，覆盖全国200多所高校，并对他们开展就业指导。

不仅要创造就业岗位，还要提升从业人员职业能力。“在入职的第一年，公司将提供线上线下脱产式200个小时的专业培训。”北京链家人力资源中心总经理曾晶表示，新人们会在师傅的带领下了解接待客户、需求匹配、签约流程、过户交验等过程，以及“跑盘”等实操练习。

为了让应届毕业生能够在最短时间内融入到新环境中开始工作。对此，曾晶称，公司还联合众多校企合作院校，举办了大学生求职模拟大赛，以比赛为切入口，各阶段配合职业规划、简历撰写、面试指导等实用求职课程，由资深HR直播授课，提升学生就业能力和职业认知水平。

此次“大学生就业护航计划”中，还推出了面向新就业大学生等青年群体的重磅福利。曾晶介绍，除了为新人提供底薪保障和行业内有竞争力的提成比例外，公司还搭建了较为完善的福利体系，新人可以享受六险一金、格林互助、租购房优惠、答辩假期、福利年假等多种福利。

“新青年计划”提供约20万套房源

每到毕业季，大批学子走出校门开启新的生活，租房是不少人必须面对的课题。与此同时，越来越多在校大学生参与实习、考研、就业的过程中也出现了租房诉求。

有专家表示，今年高校毕业生面临的就业环境和租房市场与往年有所差异：

一是今年毕业生数量创新高，租房需求大，对于租金、押金的支付更为敏感；二是今年毕业生是首批00后群体，对租住房屋和服务的品质需求更高，更倾向于选择租赁机构化房源；三是今年毕业生将更多通过线上互联网平台快速获取房源信息，真房源也成为基本要求。

在“大学生就业护航计划”中，贝壳租房联合多家房产经纪公司、集中式公寓品牌等共同推出“新青年计划”，参与此次活动的房源约20万套。

据了解，即日起至年底，有意在北京、上海、广州、苏州、贵阳等首批新青年计划覆盖城市租房的2022年应届毕业生(含国内外高校统招的全日制专科、本科及硕士等)，均可在贝壳找房APP上提交身份认证，并享受租赁房屋“佣金五折或首月租金减半”（普租享受佣金五折，省心租/公寓享受首月租金减半）的专项支持，此外还享有真房源保障、校园内直接线上VR选房等权益。

“省心租”模式助力应届毕业生“租得好”

对于刚毕业的大学生来说，迈入社会首先面对租房问题，租金的高低直接影响着他们的幸福感和获得感。

“大学生就业护航计划”中，贝壳租房将面向应届毕业生等租客提供“省心租”模式，旨在将市场上分散的房源转为有品质、可信赖的专业机构化长租房源，并提供专业管家服务，具有租金稳定、租期稳定、服务放心的特点，能够安心租住。

值得关注的是，对于租金的定价和变化，“省心租”模式在设计之初就摒弃了靠二房东吃差价的盈利模式，而是锁定了溢价率这一变量，这就决定了贝壳租房必须要深耕平台能力建设，管理效率提升和服务品质保障三种能力。

贝壳找房相关负责人介绍，截至2022年6月底，贝壳租房通过专业机构托管的方式，在北京、上海、天津、成都、杭州、苏州、宁波7个城市服务，连接房源超过30000套。

2022年政府工作报告把“加快发展长租房市场”作为重点任务之一，发展专业性住房租赁市场，进一步规范市场主体的行为，无疑是破解租房难题的一个重要方向。

有专家表示，面对刚走出校门的毕业生，也呼吁长租企业针对毕业生推出更多优惠举措，减轻毕业生租房压力。

在集中式公寓领域，贝壳租房新青年公寓定位为青年人打造可支付、职住一体、安全、干净的独立居住空间，一期项目已经于今年2月在上海落地，提供2979套房屋，主要面向大学毕业生等青年人群体。

高校毕业生等青年就业问题，关系到千家万户的期盼与福祉。未来，人民网将充分发挥平台优势，持续推进“大学生就业护航计划”：在“人民网+”客户端推出服务专区，为大学生提供各类龙头企业岗位信息、各地方创新创业优惠政策、求职直通优先面试机会等信息与服务；帮助企业和地方组织线上线下专场招聘会、企业进校园、开发区进校园等活动；为大学书记、校长“访企拓岗”提供便利，并组织大学生进行就业观交流探讨等，帮助更多青年人才找准定位，缓解结构性就业矛盾，促进高校毕业生更充分、更高质量就业。

(责编：王连香、高雷)