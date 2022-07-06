人民网北京7月6日电 （记者杨曦）7月5日，由国家工业信息安全发展研究中心编制的《全国数字经济发展指数（2021）》报告（以下简称“报告”）正式发布。报告显示，截至2021年12月，全国数字经济发展指数为130.9，呈现显著增长，数字产业拉动作用明显，其中，5G和千兆宽带建设呈现爆发式增长，拉动提升作用明显。

报告结合我国数字经济发展特色，以数字产业化、产业数字化、数字化治理三个方面为分析视角，基于工信部、国家统计局、商务部、两化融合公共服务平台等权威数据，通过逐级加权方法计算和评价2021年我国整体及31个省（自治区、直辖市）数字经济发展情况，旨在为各地制定数字经济相关的政策法规提供科学参考，推动我国数字经济长期稳定向好发展。

报告测算结果显示，截至2021年12月，我国数字经济持续稳步提升，全国数字经济发展指数为130.9，环比增长2.4%，同比增长15.3%。一级指标数字产业化、产业数字化、数字化治理指数分别为55.8、62.6和12.5，分别同比增长28.3%、3.8%和23.8%。2021年，5G和千兆宽带建设呈现爆发式增长，5G基站数和千兆宽带用户数分别同比增长98.5%、440%，对整体数字经济发展指数拉动提升作用明显。

图1 数字经济发展指数走势图（2016年至2021年） 资料来源：国家工业信息安全发展研究中心

报告分析各地区数字经济发展指数发现，截至2021年12月，东部、中部、西部、东北地区数字经济发展指数分别为167.8、115.3、102.5和103.0，数字经济发展指数高于全国平均水平的12个省（自治区、直辖市）中，75%为东部地区省市，数字经济发展发展不平衡现象仍然存在。

数字经济发展指数排名前五的省市是广东、北京、江苏、浙江、上海，指数分别为201.9、200.5、199.5、189.9、185.0。重庆和四川是仅有的两个排名跻身前十的中西部地区省市，指数分别为160.9和133.6，在中西部地区发挥数字经济辐射带动作用。安徽、陕西、山西、辽宁、湖南、江西等中西部和东北部地区省份数字经济发展指数排名跻身前二十，指数差值在10分之内，亟待找到发力点，在激烈的竞争中实现突破。四川、海南深入探索独具特色的数字经济发展路径，实现跨越式发展。

图2 数字经济发展指数TOP20省（自治区、直辖市）（港澳台除外） 资料来源：国家工业信息安全发展研究中心

此外，报告认为，后疫情时代，在整体经济下行压力加大的背景下，我国数字经济逆势而上，数字经济所具有的高创新性、强渗透性、广覆盖性，对于短期稳增长、长期可持续增长都非常重要。从整体来看，2021年数字经济发展指数显著增长，数字产业拉动作用明显，但这并不意味着其他领域作用有限，当前，产业数字化仍然是数字经济发展的主战场。从分领域来看，加快推进数字产业化，适度超前建设数字基础设施，既是“紧急之需”，更是“长远之计”；从政府角度支持元宇宙等新兴数字产业发展，发掘经济新增长点。从区域来看，中西部等经济发展落后地区应紧紧把握数字经济发展机遇，立足优势、大胆创新，探索出符合自身发展特点的数字经济发展路径，实现数字经济发展后来居上。从发展环境来看，坚持“发展”当头，平衡和处理好安全和发展的关系，加强谋划、不断探索，用新思路推动新发展。

(责编：杨曦、高雷)