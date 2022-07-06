人民网北京7月6日电 （王绍绍）日前，为进一步提高工业能源利用效率，推动优化能源资源配置，工业和信息化部、发展改革委等六部门联合印发了《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》），明确了“十四五”期间推动工业节能提效的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施。

“《行动计划》的出台，进一步明确坚持系统观念，坚持节能优先方针，对统筹推进能效技术变革和能效管理革新，统筹提高能效监管能力和能效服务水平，统筹提升重点用能工艺设备产品效率和全链条综合能效，提出了一系列工作举措。”赛迪研究院党委书记、副院长刘文强在接受人民网财经采访时表示。

《行动计划》有利于打牢工业能效提升基础

“十三五”期间，工业和信息化领域牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持走绿色低碳循环发展之路，建立了较为完善的工业节能制度体系。

刘文强表示，当前，我国工业节能制度体系具有创新与应用并重、监管与服务并举、传统与新兴同抓等特点。

一是换热式两段焦炉、铜冶炼连续吹炼、原油直接裂解制烯烃等一批先进节能技术取得突破性进展，重点行业工序先进节能技术装备普及率大幅提升。

二是发布实施水泥制品单位产品能耗限额、钢铁企业能效评估导则等工业节能标准390余项，逐步健全工业节能标准体系。聚焦重点用能行业、领域和产品，开展国家工业专项节能监察，实施工业节能诊断服务行动，双轮驱动合理高效用能。

三是通过实施重点用能行业能效“领跑者”行动，加快绿色数据中心建设，大力推动节能降碳改造。“十三五”期间钢铁行业提前完成1.5亿吨去产能目标，电解铝、水泥行业落后产能基本退出。高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重提高3.3个百分点。

《行动计划》有利于响应十四五”工业节能提效新要求

近年来，我国工业飞速发展，从2012年到2021年我国全部工业增加值由20.9万亿元增加到37.3万亿元，年均增长6.3%，远高于同期全球工业增加值2%左右的年均增速。

刘文强认为，双碳目标下，能源约束进一步趋紧，这要求工业节能提效工作向纵深发展，拿出实招啃下“硬骨头”，夯实工业节能基础，深挖重点行业、重点领域、重点设备节能潜力，全面提升工业能效水平，释放能源消费空间。

根据国际能源署的分析，到2050年，能效提升是实现二氧化碳大规模减排的最主要途径，其贡献约为37%，是实现碳减排最主要，也是最经济、最直接的路径。

我国工业能源消费量占全社会能源消费总量的65%左右，提升工业用能效率是减少化石能源使用、从源头减少二氧化碳排放的最有效途径。

在刘文强看来，这要求工业领域协同推进节能降碳增效，在系统提升产业链供应链综合能效水平的同时，统筹用好化石能源、可再生能源等不同能源品种，积极构建多能高效互补的工业用能结构，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

当前我国经济发展进入新常态，内外部环境不确定性高，面临的风险挑战不断加大，亟需大力培育新的发展引擎、创造新的增长空间。

刘文强表示，要抓住节能降碳带来的新机遇，多措并举引导企业加快节能技术改造和设备更新，进一步扩大超高能效设备产品、新能源装备、节能和新能源汽车等节能产品市场规模，促进形成强大的国内市场，助力我国工业经济行稳致远。

《行动计划》有利于加快推进用能高效化、低碳化、绿色化

“《行动计划》提出的一系列举措，进一步聚焦重点用能行业、重点用能领域和重点用能设备，分业施策，分类推进，有助于系统提升工业能效水平。同时，加强全链条、全维度、全过程用能管理，协同提升大中小企业、工业园区能效水平。统筹优化工业用能结构、数字赋能等对节能提效的促进作用，进而全面提升工业能效基础。”刘文强建议：

一是深入挖掘钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业节能潜力，有序推进技术工艺升级。鼓励钢化联产、炼化集成、煤化电热一体化和多联产发展，推动不同行业间融合创新，实现协同节能提效。

推进数据中心、通信基站、通信机房等重点领域能效提升绿色升级，持续开展国家绿色数据中心建设，提高网络设备等信息处理设备能效。

围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动，加大高效用能设备应用力度，加强重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化。

二是强化工业企业、园区能效管理，加强大型企业能效引领作用，全面推行绿色制造，加快推进节能提效工艺革新和数字化、绿色化转型。提升中小企业能效服务能力，引导中小企业应用节能提效技术工艺装备，加大可再生能源和新能源利用。

三是积极构建电、热、冷、气等多能高效互补的工业用能结构，推动数字能效提档升级，推动构建状态感知、实时分析、科学决策、精确执行的能源管控体系，加速生产方式数字化、绿色化转型。

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