人民网北京7月6日电 （韦衍行）7月6日至11日，中国国家博物馆联合国内外33家顶级博物馆共聚云端，以“手拉手：共享世界文明之美”为主题，共同举办全球博物馆珍藏展示在线接力。10位国内博物馆馆长将联袂讲好中国故事，传播好中国声音，并与来自五大洲的24位国际博物馆馆长一起，用约150件珍贵藏品展示人类文明的灿烂成果。

活动海报。中国国家博物馆供图

活动将于7月6日晚8时在云端启动。作为接力的第一站，中国国家博物馆将以“从文字看中国——解析中华文明的基因和密码”为主题开启直播，遴选五件（套）馆藏精品，综合运用多种数字虚拟技术、8K拍摄并高清呈现等形式，用动画特效生动形象地阐释藏品的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值，让文物从历史中醒来，讲述中华文明的故事。

接下来，包括故宫博物院、南京博物院以及欧洲的俄罗斯国家历史博物馆、美洲的巴西皇家博物馆、亚洲的日本东京国立博物馆在内的30余家国内外博物馆将相继参与接力，依次展示珍藏。中外博物馆珍藏交相辉映，邀全球观众云端共享世界文明之美。

文明因多样而交流、因交流而互鉴、因互鉴而发展。全球博物馆珍藏展示在线接力活动是中国国家博物馆多元互动的有益探索，也是全球博物馆界推进多边交流的共同行动，将为构建人类命运共同体做出博物馆的独特贡献。

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