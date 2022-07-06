人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，近日，民航局向东航MU220等多个航班发出熔断指令。

6月22日入境的东航MU220航班（法兰克福至成都）确诊新冠肺炎旅客5例；自7月11日起，暂停该航班运行2班。6月22日入境的东航MU562航班（悉尼至昆明）确诊新冠肺炎旅客9例；自8月8日起，继续暂停该航班运行2班。6月23日入境的东航MU568航班（新加坡至南昌）确诊新冠肺炎旅客5例；自7月11日起，暂停该航班运行2班。熔断的航班量均不得用于其他航线。

外航方面，6月18日入境的德国汉莎航空公司LH728航班（法兰克福至上海）确诊新冠肺炎旅客5例；自7月4日起，暂停该航班（周四入境）运行2班。6月18日入境的印度尼西亚苏拉维加亚航空SJ3184航班（雅加达至杭州）确诊新冠肺炎旅客9例；埃塞俄比亚航空集团ET606航班（亚的斯亚贝巴至广州）确诊新冠肺炎旅客6例。自7月4日起，分别暂停上述两个航班运行2班。6月18日入境的阿联酋航空公司EK362航班（迪拜至广州）确诊新冠肺炎旅客6例；自8月1日起，继续暂停该航班运行2班。6月18日入境的加拿大航空公司AC025航班（温哥华至上海）确诊新冠肺炎旅客5例；自7月4日起，暂停该航班（周六入境）运行2班。6月22日入境的德国神鹰航空公司DE2366航班（法兰克福至济南）确诊新冠肺炎旅客6例；自8月1日起，继续暂停该航班运行2班。6月22日入境的大韩航空KE865航班（首尔至广州）确诊新冠肺炎旅客10例；自7月18日起，继续暂停该航班运行4班。6月22日入境的新加坡酷虎航空有限公司TR138航班（新加坡至天津）确诊新冠肺炎旅客9例；6月22日入境的韩国德威航空TW615航班（首尔至武汉）确诊新冠肺炎旅客5例；6月23日入境的乌兹别克斯坦航空公司HY501航班（塔什干至西安）确诊新冠肺炎旅客5例；6月23日入境的波兰航空公司LO93（华沙至天津）确诊新冠肺炎旅客6例。自7月11日起，分别暂停上述4个航班运行2班。6月23日入境的新加坡酷虎航空有限公司TR180（新加坡至南京）确诊新冠肺炎旅客5例；自7月18日起，继续暂停该航班运行2班。熔断的航班量均不得用于其他航线。

民航局要求，各航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。

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