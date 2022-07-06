人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰）近日，阳江海域风电场浮吊船“福景001”轮遇险事故引发各界关注。

事故发生后，有关方面迅速启动海上搜救应急响应，成立广东省海上搜救中心“福景001”轮应急处置指挥部，协调南海救助局、广东海事局、广州打捞局在附近的专业救助船到现场救援遇险船舶；协调在事故现场附近的“景航86”“苏丹7”“港隆”商船、海警船艇立即参与救援；协调南航通航派出救助直升机前往救助；同时将情况通报香港海上救援协调中心，协调派出香港特区政府飞行队前往救援；协调南海预报中心对漂移船舶作漂流预测，并播发航行警告。

7月6日，南航通用航空有限公司（以下简称“南航通航”）继续派出2架直升机，前往失事海域执行搜救任务。南航通航相关负责人告诉记者，从7月2日起事故发生后，截至7月6日14：00，南航通航先后派遣1架大型、3架中型和1架小型共5架直升机前往失事海域执行搜索救助任务，共计执行搜救飞行20架次，飞行时间超35小时。

据该负责人介绍，2日上午，在接到有关任务通知后，南航通航立即启动海上应急救援程序，迅速组成应急救援领导小组，第一时间派出一架西科斯基S92直升机前往救助点执行紧急搜救任务。执行此次搜救任务的机长耿雁斌接受记者采访时表示，因海况非常恶劣，现场搜救的难度非常大。“搜救开始时刚好是台风即将登陆，现场有七八米的涌浪，给搜救带来非常不利的影响。”

该负责人表示，南航通航协同香港特区政府飞行队、“南海救113”、“海巡31”、海警船艇等救援力量，克服恶劣天气、能见度低等困难，与多部门密切配合，全力搜寻“福景001”轮失联人员，协助海面船只跟踪确认相关目标物。

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