交通运输部：港口高风险岗位人员核酸检测频次调整为每天1次
2022年07月06日17:17 | 来源：人民网
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人民网北京7月6日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部组织修订形成了《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第十版）》。
主要修订内容为两个方面。一是按照最新要求修订了港口高风险岗位人员的核酸检测频次以及封闭管理作业模式，即核酸检测频次由原来的“每隔1天开展1次核酸检测，每周可采集1次鼻咽拭子（替代1次咽拭子）标本”调整为“每天开展1次核酸检测”；封闭管理作业模式由原来的“14+7+7”（14天封闭管理作业+7天集中隔离医学观察+7天居家健康监测）调整为“X+7”（X天封闭管理作业+7天集中或居家隔离医学观察），且隔离期间第1、4、7天各开展一次核酸检测。
二是按照最新要求修订了拟由国际航线转为国内航线的船舶靠港作业相关要求，即按照交通运输部、外交部、国家卫生健康委、海关总署和国家移民管理局等五部门发布的《关于调整国际转国内航线船舶疫情防控工作有关事项的通知》要求，自抵达境内入境口岸后满7天，按规定在第1、2、3、5、7天开展的共5次核酸检测，结果均为阴性，经相关主管部门同意，装卸人员等有关人员方可上船作业。
(责编：王连香、高雷)
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