上图中心区域为徐淙祥家种植的麦田。6月1日，从太空遥望而去，部分麦田已收割结束，留下一道道工作印记。 盛夏时节，在安徽省阜阳市太和县的一处连片农田里，一位皮肤黝黑、手上布满茧的农村老汉，顶着烈日，时而蹲下看苗情，时而站起拿着本子写上几笔。路过的不少人早已熟悉了这位同乡：徐淙祥。

徐淙祥是太和县旧县镇张槐村农民，一直潜心钻研农业科学技术，2010年牵头成立农业种植专业合作社，逐渐成为当地种粮大户，获得过全国劳动模范、全国种粮标兵等荣誉称号。

6月27日，对于务农一辈子的徐淙祥而言，是意义非凡的一天。

近日，徐淙祥给习近平总书记写信，汇报了十多年来从事粮食生产、帮助群众脱贫等情况和体会，表达了继续做好农业研发推广工作，带动更多农民多种粮、种好粮的决心。

令这位农村老汉激动的是，习近平总书记回信了！ 习近平总书记6月27日在回信中指出，希望种粮大户发挥规模经营优势，积极应用现代农业科技，带动广大小农户多种粮、种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量。

一句句嘱托与勉励，令老徐心潮澎湃。

卫星记录下徐淙祥和村民们的丰收进程。4月18日、5月24日、6月6日，麦田由深绿色逐渐变成红棕色，再变为土黄色，分别代表了小麦生长期、成熟期、收获后三个阶段。

69岁的他领着儿孙共流转土地1230亩，祖孙三代合力种粮，今年小麦喜获丰收。

来自太空的卫星见证了他从播种到丰收的喜悦。

“农民手里有粮，心里踏实。”徐淙祥说，以前种田靠天收、凭经验，如今科技种植、机械生产让自己有了更大底气，像今年春耕春管时节所使用的自走式喷灌机，就可以根据降雨量控制灌溉水量，既精准灌溉，又高质高效。

5月27日，在安徽省阜阳市颍上县五十铺乡，农机手操作机械设备收割小麦。新华社记者 曹力 摄

“向科技要种粮效益。”徐淙祥说，“现在通过与省、市农科院等单位开展技术合作，我配合选育的‘阜航麦1号’种子亩产达811.29公斤。”

在徐淙祥种植的田地里，像这样小面积试验种植的小麦品种超过50个。在每个小麦品种生长的不同阶段，他和家人都会收集小麦的根、茎、穗，记录下宝贵的“成长数据”，只为选出优良品种，再向农户推广。

从卫星俯瞰安徽省阜阳市，2022年由春转夏，麦田从春耕春管时的一片碧绿，逐渐转为待收割时的一片深黄，再到已收割后的浅黄。

最让老徐兴奋的是，这几年，越来越多新生力量来到田间地头，不仅返乡创业的农民越来越多，还有一些大学毕业生到农村创办合作社、家庭农场。

在老徐的影响下，他的儿子徐健已经成长为远近闻名的种植专家，孙子徐旭东在2018年大学毕业后，也回到农村扎下根，成为“新农人”。

“95后”徐旭东跟着爷爷徐淙祥长大，大学读的建筑学专业，可逐渐发现自己真正离不开的还是那片土地。“可能习惯了在广袤田野上的感觉。”徐旭东说，自己曾见证爷爷种植田地面积从小到大、种植方式走向全程机械化，更和爷爷一起分享过粮食产量屡创新高的喜悦，这些已在自己内心深处埋下了割不断的情感。经过慎重考虑，徐旭东毕业后毅然回到家乡。

这位年轻人凭借“懂电脑”“学习新鲜事物快”等优势，不仅学会操作铲车等农业机械，还会使用高精度电子秤、叶绿素测量仪等仪器。每当在田间地头取到新的农作物样品，他总会第一时间跑回合作社的实验室，以最快速度分类、称重、记录与分析，在日积月累中，寻求种植良法，选育优良品种。

如今，徐旭东已成为长辈们离不开的好助手。两年前，他靠自己的努力，将小田试验的优良豆种，成功推广应用到百亩连片的大豆示范基地中，大大提高了亩产量。谈起未来，这位“新农人”还有许多想尝试的方向，比如如何创新农业社会化服务、做强农产品品牌等。

徐淙祥祖孙三代在麦田中工作照拼图

拼图上：2011年，徐淙祥在田间查看小麦生长情况。新华社发

拼图中:2018年，徐淙祥和儿子徐健（左一）在田间。新华社发 刘辉摄

拼图下:2022年6月28日，徐淙祥（右）和儿子徐健（左）、孙子徐旭东在田间查看豆苗生长情况。新华社记者 周牧摄

“习近平总书记一直都很关注粮食生产，这次回信让我们祖孙三代备受鼓舞，更增强了我们的信心和底气。”徐淙祥说，我们将牢记总书记嘱托，带动更多农户多种粮、种好粮，一起把日子过得更好。

几番新雨之后，徐淙祥的生产示范田内，新种下的一株株大豆已经出苗，正酝酿着再一次的丰收。

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