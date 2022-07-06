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【促就业·全社会在行动③】“‘连环四问’，再也不怕了”

2022年07月06日08:27 | 来源：光明日报
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　　 6月15日，成明入职两个半月。他向公司请了假，回学校参加论文答辩。“月薪我很满意。”谈到工作，他的声音脆亮，透着一股喜气。

　　 成明是江苏科技大学张家港校区计算机系应届本科毕业生。签好入职协议那天，他兴奋得睡不着：“我家在山西大同，父母都是普通工人，哥哥比我大三岁，在读研究生。”成明告诉记者，父母肩上的担子很重，他想尽快找到工作，减轻家里负担。

　　 去年年底的第一次面试，成明以失败告终。“SpringBoot主要由哪几个注解组成？核心注解是哪个？自动配置原理是什么？保护应用有哪些方法？”成明面试的是一家软件企业。面对面试官的“连环四问”，他把脑中的“知识库”迅速翻个遍，却一个也没答上来，“大冬天的，急得汗流浃背”。

　　 大年初八，成明决定去苏州高新区试试。听老师说，那里就业机会多。

　　 “我又参加了几家软件公司的面试，都没成功。”成明没有气馁，而是反思，“大学计算机课程偏重理论知识，而实际应用中软件技术更新太快，必须通过大量实践，把理论应用到实际项目中。”

　　 短板找到了，怎么补？经过老师推荐，成明来到苏州高新区一家软件培训中心，接受了基于JAVA方向的软件开发专项培训。3个多月的线上线下学习，成明独立完成了eBuygo在线商城和大数据疫情查询系统等项目。

　　 “这些项目用到了所有需要掌握的知识点和实践应用能力。”经过这一遭，成明感到技能提升很快——“‘连环四问’，再也不怕了！”

　　 在培训中心推荐下，4月初，成明成功入职苏州一家文化科技公司。令他意外的是，这次培训和就业推荐是完全免费的，为他“买单”的是苏州高新区人社局。

　　 “高校毕业生普遍存在重理论、轻实践的问题。为了帮他们加强动手实践能力和解决问题的能力，我们面向高新区本地和来苏求职的高校毕业生开展精准技能培训，培养‘入职就能上岗’的员工。同时，开设了互联网营销师等新职业工种培训，拓宽就业渠道。”苏州高新区人社局就业处处长施大伟介绍，对应届毕业生及毕业5年内的大学生，政府补贴每人1000元，到第三方培训机构接受技能培训。今年2月以来，高新区内20家职业培训机构共开展各类培训33班次，惠及3965人。

　　 和成明一起接受培训的还有54位同学，大多已就业。刚入职的成明很受企业器重，不仅能独立重构项目系统，还为公司解决了HTTPS协议下的集群远程调用等难题。

　　 “虽然来苏州时间不长，但我感觉这里富有创新活力，很适合年轻人闯一闯、拼一拼！”成明说，他还看到苏州出台了“高校大学生暑期实习计划”“青年人才驿站”、10万套人才公寓等政策。

　　 “这座城市渴求人才，我想在这里扎下根来。”成明说。 （记者 苏雁）

(责编：曹淼、李源)

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