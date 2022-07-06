国家信访局一直以来把帮助支持河北省海兴县发展产业放在定点帮扶工作重要位置，将其作为强县富民的重要抓手。2021年，帮助海兴县引进了总投资1.3亿元的标准化奶牛养殖项目，规划奶牛养殖规模3000头，项目建成后可带动全县84个脱贫村及全县6533名脱贫人口和666名易返贫致贫人口稳定增收。

一、背景

海兴县辖4镇、3乡、2个国营农场、197个行政村，有1个省级经济开发区和1个省级现代农业园区，总人口23万。截至2021年底，全县从事生猪、肉蛋鸡等养殖户5000户以上，但都是一家一户的分散经营，成本高、利润低、有风险。全县尽管实施了一些桃梨等种植项目，但因利益联结机制不完善，不能真正发挥带动作用。全县没有一家规模较大、标准化高的农业产业龙头企业。为彻底解决这一问题，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，2021年4月，国家信访局积极组织协调，联合海兴县组成考察组，由驻县帮扶挂职干部带队，先后到内蒙古敖汉旗、河北隆化县、天津西青区金三农农场进行考察调研和参观学习。在总结学习异地成功经验、分析本地实际情况的基础上，与石家庄君乐宝乳业集团反复接洽，达成了合作意向。2021年9月，海兴县与石家庄君乐宝乳业集团下属的河北乐源牧业有限公司正式签订共同建设总投资1.3亿元、规模3000头的奶牛养殖协议书。目前，该项目正在按计划有序推进。

二、主要做法

（一）整合下放、折股量化，推动产业帮扶到村带户，有效扩大参与主体覆盖面

国家信访局积极指导海兴县按照产业发展资金政策要求，突出“到村带户、合作共赢”理念，培育壮大特色产业，优化联结带户机制，让更多农户分享乡村产业振兴的收益。

一是加强顶层设计，健全产业发展政策体系。参与制定了《海兴县“十四五”发展特色产业巩固脱贫成果规划》以及《2021年海兴县巩固提升农业特色产业工作方案》和《海兴县2021年奶牛养殖项目实施方案》等8个配套工作方案，全面推进特色产业发展，使海兴县形成了“种养加”全面开花的产业发展格局，实现了全县84个脱贫村特色产业覆盖率100%、全部建档立卡脱贫群众产业覆盖率100%。

二是强化统筹整合，提高涉农整合资金使用效益。2021年，国家信访局指导海兴县安排涉农整合资金5980.1万元发展产业帮扶项目，占全部整合资金的61.68%，比2020年提高9.79个百分点。安排产业资金7760万元，其中整合资金4950万元，回收、帮扶、盘活存量资金2810万元，与君乐宝集团合作，实施总投资1.3亿元、占地260亩、规模3000头的标准化奶牛养殖项目，项目收益可保证脱贫村、脱贫户及易返贫致贫户15年稳定增收。

三是促进群众增收，完善利益联结分配体系。引导产业帮扶资金分配严格落实《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，按照“支持有脱贫人口的村发展村级集体经济”的原则，将2021年度7760万元产业资金根据全县脱贫户数量予以平均量化，再结合各村现有脱贫户数计算出应分配资金数额，整合下放到有脱贫人口的193个村，相关村利用到村产业资金投资建设奶牛养殖项目。项目实施企业通过县帮扶收益账户，按照各村集体所持资金、资产比例，折股量化后将分红收益分配到各村集体，主要用于有劳动能力脱贫户、监测户公益岗位和无劳动能力脱贫户监测户生活补助，以及发展村集体经济，实现到村资金获得相应收益、村级发展带动群众增收的目标。

（二）参股投放、统一建设，打造融合发展产业平台，开启特色产业帮扶新模式

帮助引进农业产业领军企业，培育新型农业经营主体，打造农业产业发展平台，带动小农户对接大市场，进一步提高特色农业的集约化、专业化、组织化水平。

一是从分散到集中，打造产业发展新引擎。海兴县标准化奶牛养殖项目设计年产鲜奶1万吨，鲜奶品质达欧盟标准，养殖粪污全部达到能源化、资源化利用，预计年收益达1200万元，收益率超过6.1%。国家信访局积极倡导组织村集体将到村产业资金形成股份，委托投放到县级帮扶产业开发平台海兴县益民扶贫开发产业有限公司进行统一建设、经营、管理，获取收益。通过到村带户模式，保障脱贫村、脱贫户及监测户15年的稳定持续增收，彻底解决了产业项目“一股了之”的不足。

二是从单兵到合作，注入产业发展新动能。国家信访局帮助引入君乐宝乳业集团，由海兴县县级帮扶产业开发平台海兴县益民扶贫开发产业有限公司与君乐宝乳业集团合作，双方共同出资成立海兴县君益牧业有限公司，海兴县益民扶贫开发产业有限公司占股77.5%，君乐宝乳业集团占股22.5%，建设经营标准化奶牛养殖项目，充分借助发挥君乐宝乳业集团的资本优势、市场优势、管理优势和技术优势，带动县域特色农牧产业持续健康发展。

三是从联合到融合，激发产业发展新活力。海兴县标准化奶牛养殖项目每年需要2万吨以上的优质青贮饲料，可以带动玉米种植6000亩以上，帮助周边农户每亩增收50元以上。该项目的实施，与当地及周边农户建立了稳定的合作关系，为青贮玉米等提供了可靠的销售渠道及较高的销售价位，可有效促进农民增收、农业增效。同时，通过参与经营，培养县乡村自己的经营人才，为今后多层面发展特色产业、开拓市场积蓄力量。

（三）合规经营、利益同享，促进产业发展多方共赢，有效增强利益联结内生力

海兴县规模化奶牛养殖项目以农业产业发展平台为主体，通过健全监督监管机制、完善利益联结机制，充分调动企业和农户的积极性、主动性、创造性，实现农业产业健康可持续发展。

一是坚持项目监管重点化，确保项目合规经营。国家信访局指导海兴县农业农村局、相关村集体及益民扶贫开发产业有限公司三方签订《海兴县2021年奶牛养殖项目委托实施及监管协议》，除重大股权变更、企业清算等特殊情况外，村级不直接参与经营管理，由企业实行公司化运营。严格履行县乡村三级公示和监管制度，益民公司每月提交一份项目建设情况报告；项目建设完成后，由第三方对项目进行审计，确认各村资产权益，并计入台账；项目正式运营后，每年对企业进行一次年中审计；益民公司每季度提交一份项目运营情况报告，由相关部门将报告转发各村集体保存管理并跟踪信息，对发现的问题，及时反馈并立行立改。

二是坚持收益分配效益化，充分调动各方积极性。协议方案规定，益民公司通过君益牧业有限公司所得年度分红低于6.1%时，益民公司不提取年度委托管理费，全部将分红资金汇入县专项收益账户；所得年度分红超过6.1%，实行激励机制，益民公司按照超出部分的60%提取年度委托管理费，其余分红资金全部汇入县专项收益账户。同时执行约束机制，每5年进行一次收益核算，5年平均收益率不能低于6.1%，不足部分由益民公司补齐。

三是坚持产业发展区域化，实现健康持续发展。海兴县政府采取专项投入和龙头培育，发展壮大奶牛养殖产业，形成新的区域特色产业集群和增长极，促进强县富民。企业借助产业资金新上项目，扩规经营，从中获利，提升效益。村级参股投资，壮大集体经济，改善民生。群众依托项目，通过土地流转、务工就业、种植青贮、提供服务等方式增收，真正实现政府兴业、企业获利、村级发展、群众受益、多方共赢的特色产业发展目标，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：曹淼、李源)