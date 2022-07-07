人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）汽车业是国民经济的战略性、支柱性产业。据商务部网站消息，为进一步促进汽车消费回升和潜力释放，近日商务部等17部门印发了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》（以下简称《若干措施》），从支持新能源汽车购买使用、活跃二手车市场、促进汽车更新消费、支持汽车平行进口、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等入手，提出了多项政策措施。

在支持新能源汽车购买使用方面，《若干措施》提出，各地区不得设定本地新能源汽车车型备案目录等要求；研究免征新能源汽车车辆购置税政策到期后延期问题；深入开展新能源汽车下乡活动，促进农村地区新能源汽车消费使用；加快推进充电设施建设，提高充电使用便利性；引导充电桩运营企业适当下调充电服务费，降低车辆使用成本。

《若干措施》要求，取消对开展二手车经销的不合理限制；明确在全国范围取消对符合国五排放标准小型非营运二手车的迁入限制；要求完善二手车交易登记相关管理规定，推动行业转型升级和做大做强等。同时，鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区可以开展汽车以旧换新，加快老旧车辆淘汰更新。

《若干措施》还着力优化汽车使用环境，提出加强城市停车设施建设，结合城镇老旧小区改造等城市更新行动，积极扩建新建停车设施；合理利用人防工程、公园绿地地下空间等，挖潜增建停车设施；各地健全完善停车收费政策，强化资金用地政策支持。

同时，《若干措施》鼓励金融机构加大汽车消费信贷支持，有序发展汽车融资租赁，增加汽车金融服务供给。

(责编：赵竹青、高雷)