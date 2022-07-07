人民网北京7月7日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近期，我国多地陆续迎来夏粮丰收。铁路部门深刻认识粮食安全对于确保国家经济安全和社会稳定的重要性，精心研究制订运输方案，调集人员、车辆，开足马力、快装快卸，确保夏粮运输畅通无阻。

数据显示，5月1日至6月30日，铁路部门累计运输粮食1820万吨，同比增长15.6%，有效保障国内粮食生产供应、粮食市场价格稳定，有力推动铁路货运增运增收大会战攻坚战取得新成效，有序推进“四保”目标任务顺利实现。

据铁路部门相关负责人介绍，黄淮海地区是我国冬小麦的主产区，也是铁路夏粮运输的关键区域。中国铁路郑州局依托新版95306货运系统，24小时敞开受理业务，组织管内近70个办理夏粮运输业务车站主动营销，对夏粮运输实行优先审批、优先去向、优先配空、优先装卸、优先挂运；中国铁路济南局深入管内小麦种植产区和加工企业走访调研，精准掌握夏粮储备情况和铁路运力需求，以优质服务吸引货主通过铁路发货。

在西南地区、长江中下游地区，田野上也是一派繁忙景象。中国铁路成都局加大车辆资源保障力度，提升装卸作业效率，加强对装卸过程的安全盯控，慎终如始做好“天府粮仓”夏粮运输工作；中国铁路武汉局积极召开货主座谈会，倾听意见建议，备足装卸机具和集装箱车辆，做到夏粮随到随装、随装随发；中国铁路上海局积极向货主宣传铁路运输产品和服务措施，引导夏粮“公转铁”“水转铁”，全力减少货损，压缩运输时间。

(责编：王连香、高雷)