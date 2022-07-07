人民网记者 孙博洋

为引领新一代青年为美好生活而奋斗，鼓励高校毕业生群体积极向上、志存高远，今年的毕业季期间，人民网携手金沙酒业共同发起了“时光酿造美好”2022毕业季主题活动。

目前，随着毕业季走近尾声，“时光酿造美好”系列主题活动也即将结束，但每一张青春的面孔、每一帧拼搏的画面、每一段真诚的嘱托，都令人记忆犹新。

镜头里的青年力量

6月28日，“时光酿造美好——应届毕业生的100张面孔摄影展在人民网专题页正式上线”。一张张朝气蓬勃、青春飞扬的毕业影像诠释了应届毕业生的热情与风采。

毕业影展邀请中国知名人像摄影师肖全及团队拍摄了全国近30所高校、100多张毕业生面孔，记录他们真实的状态，捕捉眼神中饱含的理想与抱负。

中国传媒大学优秀学生冯琳、清华大学女篮队队长宋珂昕、冬奥会花样滑冰赛场补冰员樊康等百位风华正茂的青年，在肖全镜头下演绎青春该有的奋斗底色，展现一个时代的横截面。在拍摄过程中，通过研讨调研和深度沟通，毕业生们也积极表达了自己对未来的向往以及奋斗的决心。

肖全回顾影展拍摄过程并分享：“有一位女生手中抱着一本名为《定位》的书，让我感概万千。找准定位，的确是青年人迈入社会该走好的第一步。希望毕业生们能够正确认识自身能力与特点，找准个人能力条件与社会需求之间的交叉点，踏踏实实地实现人生理想。”

“过来人”的真情嘱托

“时光酿造美好”2022毕业季主题活动启动后，人民网发起微博互动话题#请回答首届00后毕业生#。话题发布后引发了网友围绕毕业、青春、理想等词汇的讨论。清华大学、中国戏曲学院、湖北师范大学文理学院、广东工业大学等高校微博参与转发互动，为即将走进社会的毕业生们送上一份美好的祝福。

在“过来人”寄语活动中，关于毕业生们该如何平衡理想与现实、面对繁复的人生选择如何保持本心等问题，北京工商大学法学院副院长陈敦谈到：“理想与现实之间往往会有差距，要以辩证法的观点看待世界，看到事情的两面性，善于劝导自己，看到自身的闪光点。只要深刻理解并运用这些方法论，就能够更好弥合现实与理想之间的‘鸿沟’，做到始终保持本心。”

北京体育大学管理学院教授邹新娴最大的心愿是毕业生们保持笃行之志、持续踔厉奋发，脚踏实地书写人生新篇章，创造美好的生活，成就更美好的自己。“离开校园不等于停止学习、停止奋斗。奋斗是我们每一个人达成人生目标的必经之路，在人生的每一段路程中都需坚持。”邹新娴说。

时光正在酿造美好未来

“时光酿造美好”2022毕业季主题短片也于7月4日正式推出，邀请了3位毕业于千禧年的“过来人”，以及3位出生于千禧年的青年人共同拍摄，从中青两代人的视角出发，对话成长、书写现在、蓄力未来。

“那条原来规划好的路，是否应该一直走下去？”“回乡创业真的是个好的选择吗？”“毕业后一定要坚持自己所学的专业吗？”三段故事是三个人生，也是千万毕业生初入社会时光的缩影。

“社会”是另一个精彩的世界，推开这扇社会之门的你，或许会跌倒、会疲倦、会遇到挫折、会遭受质疑，但“过来人”的经历与精神都在告诉你：“时光酿造美好，未来自有答案”。

企业初心护航青春之志

美好是一种祝愿，更是一种追求。人民网携手金沙酒业推出的“时光酿造美好”2022毕业季主题活动，承载了社会各界对毕业生的祝愿，也彰显了毕业生们的人生追求。

作为本次活动的公益支持单位，金沙酒业党委书记、董事长张道红谈及活动初衷时表示：“人人向往美好生活，人人都是美好生活奋斗者。美好作为当下时代发展的主旋律，金沙酒业也以‘为美好生活酿造’为使命初心，倡领全民共建、共创、共享美好生活，这便是本次与人民网携手推出毕业季主题活动的初心。”

据了解，近年来金沙酒业多次参与公益事业，但在金沙人眼里，公益的形式不仅仅是捐赠钱物，正是看到了社会的深层次需求，才参与到人民网“大学生就业护航计划”之中。

在张道红看来，高校毕业生是国家发展的接力者，是未来时代的主力军，青年有力量、国家有希望。引领人生十字路口上的青年人成为美好生活奋斗者，是实现时代美好、国家美好、未来美好的点睛之笔，更是金沙酒业“美好文化”的践行要旨。

给与年轻人时间成熟成长，静待花开，这与金沙品牌一贯坚持的理念十分契合。同时，引导毕业生树立正确的价值观，在人生关键节点，给予正确的帮助，也是时代赋予企业的使命，是有责任心的企业应当担负起的社会责任。

“对金沙人来说，美好文化是一种长期主义；对所有金沙合作者来说，美好文化是一种生态链思维；对消费者来说，美好文化是一种情感链接。这是金沙酒业践行‘美好文化战略’要坚持的三个信念。”张道红说。

此外，为护航大学生顺利就业，金沙酒业携手各地经销商企业共同推出“美好招聘行动”，为2022年应届毕业生提供百余个就业岗位，以期为毕业生提供切实的就业帮助。

(责编：王连香、高雷)