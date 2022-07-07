人民网北京7月7日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，今天，南水北调中线引江补汉工程在湖北省丹江口市开工建设。引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工项目，是全面推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网主骨架和大动脉的重要标志性工程。

引江补汉工程从长江三峡库区引水入汉江，经三峡库区左岸宜昌市夷陵区龙潭溪取水，沿线由南向北依次途径宜昌市、襄阳市和丹江口市。终点位于丹江口水库大坝下游汉江右岸安乐河口。输水线路总长194.8千米，多年平均引江水量为39亿立方米。

引江补汉工程开工建设现场。水利部供图

水利部南水北调工程管理司司长李勇表示，引江补汉工程实施后，南水北调中线的起点由汉江前移到长江干流，将连通三峡水库和丹江口水库两大战略水源地，为实现长江—汉江—华北平原水资源协同调配创造工程条件，对保障国家水安全、促进经济社会发展、服务国家重大战略将发挥重要作用。

引江补汉工程隧洞出口。水利部供图

据了解，引江补汉工程静态总投资582.35亿元，设计施工总工期108个月，由中国南水北调集团有限公司负责建设运营，施工全程将采用隧洞自流输水，最大限度降低对生态环境影响。工程实施后，南水北调中线多年平均北调水量由95亿立方米增加至115.1亿立方米。同时，向汉江中下游补水6.1亿立方米，工程输水沿线补水3亿立方米。

中国南水北调集团有限公司办公室主任井书光表示，引江补汉工程作为南水北调中线工程的后续水源，对充分发挥中线工程输水潜力、增强汉江流域水资源调配能力、进一步提高北方受水区的供水稳定性有着重要作用，是“十四五”期间构建国家水网的重要一步。

“实施引江补汉工程，可连通三峡水库和丹江口水库两个‘大水缸’，更是连通了长江、汉江流域与京津冀豫地区，完善了国家骨干水网格局。”井书光说。

据介绍，南水北调工程是世界建设规模最大、供水规模最大、调水距离最长、受益人口最多的调水工程，规划年调水规模约448亿立方米，分东、中、西三条线路，从长江下游、中游和上游向北方调水，连通长江、淮河、黄河、海河四大流域，将形成我国“四横三纵、南北调配、东西互济”的水资源配置格局。

井书光谈到，南水北调东中线一期工程全面通水7年多来，截至目前，累计调水548亿立方米，沿线40多座大中城市280多个县市区用上了南水，直接受益人口超1.4亿人，有力保障了京津冀协同发展、雄安新区建设等国家重大战略实施，成为优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线。

经国家有关机构评估，南水北调东中线一期工程建设过程中，投资平均每年拉动我国GDP增长率提高约0.12个百分点，每年创造数十万个就业岗位。

“下一步，在推进南水北调后续工程高质量发展领导小组的统一领导下，中国南水北调集团将按照水利部部署，稳步推进相关工作落实，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。”井书光说。

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