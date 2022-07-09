6月中小企业发展指数回升
住宿餐饮业等8个分行业指数全面向好
2022年07月09日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月8日电 （记者韩鑫）中国中小企业协会8日公布我国中小企业经济运行情况。数据显示，6月份，我国中小企业发展指数为88.4，环比上升0.2点，止跌回升，分行业指数和分项指数全面向好。
分行业来看，工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、批发零售业、社会服务业、信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数全面回升；其中，住宿餐饮业指数升幅最大，比上月回升0.6点。建筑业、交通运输邮政仓储业和批发零售业指数已连续两个月上升。
“随着一揽子稳增长政策持续发力，企业开工率稳步回升，经济运行呈企稳回升态势，中小企业景气状况有所改善。”中国中小企业协会有关负责人说。
企业信心开始恢复。6月，反映企业信心的宏观经济感受指数为97.0，比上月上升0.2点，结束了下滑局面。市场预期改善。6月市场指数为80.8，环比上升0.3点。所调查的8个行业中，国内订单指数和销售量指数均全面上升。
《 人民日报 》（ 2022年07月09日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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