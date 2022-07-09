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北京

推出27条措施助企纾困促消费

2022年07月09日05:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京7月7日电  （记者郭宇靖）记者7日从北京市发展改革委获悉，近日北京市8部门联合印发了《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》，在坚持从严从实抓好疫情防控的基础上，推出27条举措，促进消费有序恢复。举措涵盖助力消费领域企业恢复发展、稳定增加汽车消费、壮大数字消费、扩大服务消费等共7个方面内容。据悉，7月起，北京将通过线上线下等多种方式，发放1亿元餐饮消费券，推动餐饮市场有序复苏。

　　今年以来，为积极应对疫情影响，北京相继出台了18条加大中小微企业帮扶措施和45条稳增长实施方案，推出了包括国有房屋租金减免等系列政策。截至7月4日，北京市国有房屋租金减免政策惠及5.55万家小微企业和个体工商户，减免金额约80.8亿元。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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