北京海关：

我是一名留学生，已经完成毕业答辩，打算于近期回国。由于长期在国外生活学习，个人自用的行李物品比较多，想通过海运的形式带回国。请问该如何办理海关手续？

北京 文先生

文先生：

您好！感谢您的提问，下面我来解答。

中国籍旅客海运分运行李物品是指中国籍旅客在其进境后或出境前的规定期限内以海运方式运进或运出的本人行李物品。

海运分运行李物品有种类、数量限制吗？

行李物品以个人自用、合理数量为限，国家规定禁止进出境的物品除外。国家限制进境的物品，旅客应交验有关部门签发的进境许可证件。

申报分运行李物品有时间要求吗？

旅客以分离运输方式运进行李物品，应当在进境时向海关申报。经海关核准后，自旅客进境之日起6个月（内含6个月）运进。

行李物品的实际购买价格低于海关《完税价格表》列明价格如何处理？

进境物品实际购买价格是《完税价格表》列明完税价格的2倍及以上，或是《完税价格表》列明完税价格的1/2及以下的，进境物品所有人应向海关提供销售方依法开具的真实交易的购物发票或收据，并承担相关责任。海关可以根据物品所有人提供的上述相关凭证，依法确定应税物品完税价格。

进境申报时需要提供什么材料？

进境申报需提供以下材料：

（1）本人护照（提供护照首页和最后一次入境页复印件，其中电子通关的新护照需要提供公安部出入境管理信息系统的出入境记录查询结果）；

（2）经本人签字的个人情况说明；

（3）《中华人民共和国海关进出境自用物品申报单》，加盖报关代理公司印章、旅客本人签字（以护照首页签字样式为准）；

（4）物品清单；

（5）代理报关委托书（加盖报关代理公司印章）；

（6）海运提（运）单；

（7）《中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单》；

（8）其他海关需要的单证材料等。

（刘 辉 吴 彤 林婷婷）

(责编：岳弘彬、牛镛)