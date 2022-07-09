本报记者 姚明峰

广袤的高查瑞高原位于阿根廷西北部胡胡伊省，平均海拔超过4000米，年日照时长超过2500小时。这里坐落着南美地区装机容量最大、海拔最高的光伏电站项目。从高空俯瞰，120万块太阳能光伏板排列得错落有致，十分壮观。

2020年9月，由上海电力建设有限责任公司承建的高查瑞光伏电站项目正式投入商业运营。截至去年底，项目总发电量达到91万兆瓦时，满足了近10万户居民的用电需求，并为当地带来超过6000万美元的财政收入。

高查瑞曾经是阿根廷最不发达地区之一。以前，这里没有医院，没有学校，甚至没有一条像样的公路，一半以上的家庭没有通电。许多当地农民以售卖手工艺品和特色草药为生，年轻人不得不外出打工。

“光伏电站项目给当地带来了巨大改变。”项目工程师路易斯回忆说，“仅项目建设期间，就提供了约1500个就业岗位，相当于附近村庄人数的总和。许多当地人经过培训后成为项目的建设工人，每个月收入有700美元左右，比以前挣得多了不少。”

光伏电站投入运营后，路易斯和40多名参与建设的员工留下来，继续负责电站的运维工作。“现在，电站周边的道路都通了，学校、医院也建起来了，村民们的生活日益改善。越来越多游客来这里体验印加文化，当地的旅游业、手工业得到发展。”看到电站给家乡带来的变化，路易斯对美好生活充满了憧憬。

中国企业在施工过程中坚持严格环保标准，也让路易斯赞不绝口。“项目建立了完善的环境影响评价制度，并针对当地生态环境反复修改设计方案。比如，园区内的排水管道依据原有的地势和地上设施而建，不但大幅减少了工程量，也最大限度保护了地表植被，为羊驼等动物提供了更大活动空间。”路易斯说。

2021年4月，中国企业与胡胡伊省签署了二期光伏项目总承包合同。项目预计今年下半年开工，建成后可再满足约7万个家庭的电力需求，并进一步减少二氧化碳排放。

如今，高查瑞光伏电站已经成为胡胡伊省的一张闪亮名片。今年2月，胡胡伊省省长莫拉莱斯在项目现场参观后感慨地说：“希望更多人了解这座光伏电站。它不仅源源不断地提供清洁能源，还为我们的家乡带来更多改变。”

有了稳定供电，低碳出行也被提上议程。今年5月，胡胡伊省与中国企业签订新能源轻轨列车合作协议，充分利用光伏发电为车辆提供能源，满足当地旅游业发展的需要。

“光伏电站助力阿根廷能源转型。”阿根廷可持续发展研究中心研究员格莱尼奥表示，高查瑞光伏电站项目，以及位于萨尔塔省的光伏电站和位于丘布特省的风电项目等来自中国的新能源合作项目正积极助力当地发展。“2016年以来，阿根廷启动了100多个可再生能源项目。这些项目的成功，丰富了阿根廷能源矩阵，并在构建绿色环保管理体系、推广绿色环保技术等方面发挥了示范效应。”格莱尼奥说。

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 03 版）

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