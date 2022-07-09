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中国建成世界最大天气雷达监测网

2022年07月09日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月8日电  （记者李红梅）记者从中国气象局日前召开的天气雷达观测试验启动会上获悉：2022年至2024年，中国气象局将聚焦龙卷、雷暴大风、冰雹、短时强降水4类灾害性天气开展雷达观测试验。

　　雷达是灾害性天气监测的“大国重器”，中国已建成由236部S波段和C波段新一代天气雷达构成的世界最大的天气雷达监测网。未来3年，气象部门将按照“边试验边改进、边试验边应用”的思路，强化雷达气象中心关键牵引和技术指导作用，建立强对流天气协同观测系统，提高天气雷达监测预警能力，开展新一代天气雷达业务软件在省市县短临预报预警服务一体化平台中的集成试用，促进观测与预报服务互动。

(责编：申佳平、陈键)

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