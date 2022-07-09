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第五届金砖国家媒体高端论坛举行

黄坤明出席并致辞

2022年07月09日08:47 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京7月8日电  第五届金砖国家媒体高端论坛8日在京举行，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席并致辞。

　　黄坤明指出，前不久，习近平主席围绕加强金砖国家合作、促进全球发展发表一系列重要讲话，指明了共同维护国际公平正义、重振全球发展事业的方向路径，为金砖合作发展擘画新蓝图、注入新动力。

　　黄坤明强调，当前百年变局和世纪疫情交织叠加，给人类提出了必须严肃对待的挑战。面对时代赋予的责任使命、各国人民的共同期待，希望金砖国家媒体唱响发展之声，聚焦全球发展合作，推动共建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系；筑牢团结之基，倡导坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，为共建人类安全共同体注入更多稳定性和正能量；搭建友谊之桥，弘扬开放包容、合作共赢的金砖精神，为金砖合作加油助力。

　　本届论坛由新华社主办，以“聚金砖共识，促全球发展”为主题，来自73个国家和地区170多家媒体和机构近300名代表线上线下参会。

(责编：申佳平、陈键)

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