本报北京7月8日电 （记者李婕）8日，中国移动、中国电信、中国联通三家电信运营商携手亮相，联合举办电信行业上市公司投资者交流活动。这是央企同行业上市公司联合组织投资者交流活动的首次实践，也是运用前沿技术创新投资者交流形式的首次尝试。

本次活动以“拥抱数字经济新蓝海，共话电信行业新未来”为主题，就运营商在数字经济时代的转型发展和前景进行了深度交流，助力资本市场转变对电信行业的固有认知。

中国移动董事长杨杰在发言中提到，数字经济事关国家大局，已成为继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是引领增长的重要引擎。中国电信董事长柯瑞文说，电信运营商凭借全程全网资源、客户服务积累和属地的优势，丰富的应用场景和海量的数据，成为了推动产业数字化的主力军和受益者。中国联通董事长刘烈宏说，运营商兼备数字基因与产业视角，又具有独特的能力体系，在数字经济蓝海中拥有确定的增长空间和确定的投资回报，兼具成长和价值双重投资属性。

针对中证中小投资者服务中心提出的投资者知情权、参与权、收益权保护问题，三位董事长均表示对投资者权益保护的高度重视，通过做强做优企业、完善公司治理、加强与资本市场的沟通、科学施策做好市场价值管理等方式，持续为投资者创造价值，与投资者共享发展成果。

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