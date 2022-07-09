记者 李笑萌

近年来，随着移动互联网的快速发展，短视频不断深入影响人们的生产和生活。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年12月，我国短视频用户规模达9.34亿。

因其直观、轻松、即时、体量小，短视频成为不少人填补碎片时间的首选。值得关注的是，近两年，很多人的兴趣点开始从纯娱乐性的“猎奇”转向实用性的“学习”，泛知识类短视频受到越来越多人的青睐。

夏天蚊子最爱找哪些群体？心仪的手机性能究竟如何？为什么消除类游戏总能让人上瘾？一条鱼从江河湖海到餐桌经历了哪些过程？如何剁棒骨、排骨才不易飞溅？怎么蒙娜丽莎没有眉毛？

这些千奇百怪的问题都可以在知识类短视频中得到解答。

2020年被称为知识类短视频爆发元年，各大视频平台在内容建设上相继推出知识类板块。这些视频涵盖人文社科、自然科学等专业领域，也包含美食、时尚、收纳、评测等生活类内容。广义上说，能够使人们在碎片化时间中获得知识或技能，对受众有用的视频，都可称为“泛知识类短视频”。视频创作者既有专业机构、媒体单位，也有一些爱好者、网红达人，他们发挥自己的专长，通过可视化的呈现方式和通俗有趣的讲述方法，给知识的传播插上了轻盈的翅膀。泛知识类短视频的受众更希望在短视频平台上获得有价值的信息，他们因为兴趣聚集在相关内容下，共同参与讨论，在交流中形成了一个松散的网络学习空间。

这些视频有什么特点？如何确保这些视频的专业性？为什么有的人难以长时间专注阅读一本书，却可以在这样的视频中学习相关知识？为此，记者采访了多位活跃在B站、腾讯微信视频号、爱奇艺等视频平台的内容创作者，通过他们的讲述了解泛知识类短视频创作背后的理念与故事。

没有找不到 只有想不到

——数以万计内容创作者对网民多样化需求给出积极回应

“没有找不到，只有想不到。”这句话可以用来形容泛知识类短视频海量丰富的内容。当你的心中因为一个念头泛起小小的困惑时，可能已经有人声情并茂地为你准备好了一份有趣的答案——数以万计的内容创作者正在对网民多样化知识需求作出积极的回应。

为什么读书时老师教的知识点记不牢，却能对漫画里的经典场面过目不忘？也许只是学习的方式不对。这是2014年“混知”微信公众号创立的初衷。从最早的图文产品发展到出版物、音频课程、动画等各类知识普及产品，“混知”把晦涩枯燥的知识点用漫画的表现形式讲得生动有趣，给不少工作生活压力大、难以静心啃下晦涩书籍的年轻人打开了一扇窗。“混知”首席内容官李翔介绍，脉络化、图像化、娱乐化，是团队在内容生产过程中遵循的几个要点。

“课堂上老师讲授知识时，常常是先抛出一个名词再解释它的定义，我们会找到一个认知的起点，把所有的关键要点用‘因为所以’的逻辑串起来，弱化非必要信息、强化重点信息，进行脉络化梳理；在图像化的过程中我们一直强调图片的信息性，而非一味追求好玩，它是我们把知识快速传达给受众的方式；娱乐化则通过一些搞笑的桥段、‘人设’风格等好玩的元素来抓住大家的眼球，这样才有可能在海量的信息中吸引受众看下去。”李翔说。

在视频账号“IC实验室”主笔“馆长”看来，对知识类内容的创作者来说，很重要的一点是好奇心。那些平日里习以为常的现象，深挖下去都大有文章可做，这些由好奇心引发的故事往往也有很多人爱看。“比如，疫情期间人们开始囤冰箱，我们专门做了一期冰箱的话题。从一个品牌查到它的同类品牌，再延伸到中国冰箱行业的发展，最后到中国白色家电的发展，故事越来越多。”“馆长”表示。

在“IC实验室”的内容页面，“移动互联网10年回忆录”“中国人把鱼端上饭桌用了多少年”“资本是如何打造轻食概念的”等话题的视频都有几十万到上百万的观看量。“我们的视频背后有一条暗线，就是中国的发展变化。从历史到现代再到近二十年，以及互联网浪潮之后的新变化，这样一条线的起点往往就是我们生活里非常熟悉的事物。”“馆长”介绍。

“脑洞大开”“你做了我想做却不敢做的尝试”“网红食谱的实践者”……这些都是视频账号BiteClub评论区中的高频留言。“用空气炸锅做干炒牛河”“砂糖橘大果冻”“三文鱼配糍米糕”……奇思妙想的选题配上精妙的剪辑，再加以博主“陈老师”“融梗到位”的风趣语言，BiteClub成为不少美食爱好者闲暇之余的“快乐选择”。

“我们想把自己在行的事情分享给大家，初期在视频中更侧重实用性，帮大家分辨好坏、真假，后来更加明确了我们的目标就是突出创意，用意想不到的内容带给大家全新的生活体验和快乐。”“陈老师”喜爱尝试新鲜事物，他介绍：“Bite有尝试和咬一口的意思，兼有美食和尝鲜的寓意，Club代表和我们一样喜爱美食、热爱生活的人，共同组成了BiteClub。”在“网红好物开箱”“探店”“试吃”系列中，真实拍摄、体验为不少人起到了“避坑”作用，更让很多人在观看时会心一笑。

在泛知识类短视频中，那些曾经难以进入大众化视频公开课视野的枯燥专业甚至冷门艰深的知识内容，以及细碎日常的生活经验，都在精准的分众化传播过程中获得了广泛的受众。

让人们看得懂学得会

——专家学者化身科普博主、团队“转译”知识，让初探专业领域成为可能

泛知识类短视频的制作门槛看似并不高，每个接受过相关领域专业训练或有过相关经验的人，都可能成为共享知识的主体。事实上，在直观的视频形态、轻松有趣的表达背后，需要的是足量的专业知识储备和扎实的理论支撑。如何准确、严谨地传递知识的“干货”，不靠激进言论输出偏激情绪吸引流量，对泛知识类短视频内容生产者的长久生存至关重要。

“混知”团队已经形成一套学习机制，即先通过阅读文献、咨询专家等方式学习知识，再消化、吸收、加工，把知识“翻译”成公众喜闻乐见的文字、漫画、动画和音频。与受众的想象不同，李翔表示“混知”并不是一支“学霸”团队，“一个人如果是某个领域的‘学霸’，可能会觉得写下的东西别人理所应当能理解，团队创作者的内容生产并不严格对应自己的专业背景，他们也是从非专业的角度去学习某个专业问题，能够体会到大家在学习过程中的难点，那么在制作这部分时就会进行强化，逻辑不通的就再去搜索新的资料，而不会以自己以往的经验进行写作”。团队中的“混知研究院”则由各领域专家构成，由他们给创作人员集体上课并负责专业方面的审核把关。

作为评测类视频账号，为尽可能保证评测结果的科学性和严谨性，凤凰网旗下“凰家实验室”每期视频节目的制作周期至少都在一个月，其中最为费时费力的环节就是做检测实验。凤凰网评测部主编赵新宇介绍：“查论文和相关行业的国家标准是每一期的标配，在此基础上我们进入检测环节，请具有检测资质的实验室来进行。等待结果是一方面，很多时候实验室可能没有这样测试过某个产品，检测哪些项目、和项目相关的指标都需要我们提出来，这些都会使我们的检测周期变长。”

而对于一些不适合拍摄的实验室检测，“凰家实验室”则会自己设计实验方法。在去年11月的一期评测羽绒服保暖性能的视频中，团队直接搭建了一台能够模拟零下20摄氏度环境的冷库，由男女两位测试者几次进出后测量出胸口、腹部、手臂处温度变化，综合得出羽绒服的保温能力。“我们希望在硬核评测过程中不失趣味性，所以还要考虑视频的呈现效果。实验室检测羽绒服通常就是拆掉然后给出几个报告，这样视频的可看性就会大打折扣。”赵新宇解释。

在互联网时代，特别是短视频兴起后，简单化的情绪输出成为一部分内容创作者的“流量密码”。主观、激烈、口号化的内容下包裹的情绪迅速吸引受众站队讨论，取得可观的流量，与之捆绑而来的则是可变现的商业利益。

有过媒体工作经历的王骁，熟稔新闻生产传播的流程机制，在他的自媒体视频账号“小王Albert”中，尤其注重内容的客观性。历史和国际关系学科背景的王骁希望通过对自己知识体系的分享，探讨学习方法，为更多人提供一种认识和分析时代与世界的视角，“我希望提供尽可能多的知识‘干货’，而不是用个人的立场‘带节奏’”。王骁坚信，自媒体账号的成功不是看在某个时间点有多“炸”，而是作为一个品牌能够在某个领域里生存多久，对知识类账号来说更是如此。

从泛知识类短视频发展初期到如今，不仅有一批院士、教授、专家学者化身科普博主，而且还有更多的普通人组建专业团队。他们本身并不是某领域的专业人士，但通过一套学习机制，快速“转译”知识，降低知识的门槛，给予了更多人初探专业领域的可能性。

从单向输出到双向互动

——网友对知识进行持续整合补充，与视频本身共同构建起完整学习场景

除了主播的讲解，在众多泛知识类短视频界面，弹幕、评论像一条脉动的河流，不断汇聚、激发着新的灵感，以及更全面、多元的思考。这些“粉丝”发布的内容和博主的回复，对知识进行着持续的整合和补充，与视频本身共同构建起了完整的学习场景。知识的传播不再是单向输出，而是在互动中形成了知识共享。

王骁在视频中给自己设计了一个标志化的口头语——“一起变强”，这是他希望节目能够达到的效果。视频中，王骁一再鼓励大家要有自己的思考，带来不一样的看法。他说：“我想把评论区打造成一个值得反复观看的页面。哪怕某个新闻已经不是热点，一年后网友回来看，仍然能在评论区有新的发现。它始终是开放的，大家都可以不断往里面添加新的信息。”

在一期针对华为2021年年度报告发布会的视频中，王骁带领“粉丝”从一家企业的生存现状出发，用发展的眼光探讨“面对当下的国内国际环境中国该如何发掘人才价值”。“评论区的效果非常好，很多学生和职场年轻人留言，或是分享未来想要涉足的行业，或是分享自己在工作中遇到的问题及解决办法，讨论页面非常积极健康。”王骁感到，这就是他预期的评论区。

首都师范大学青年美术教师杨藩把课堂“搬到”线上，有着一个宏大的目标，“希望我的内容能成为优质的艺术教育资源，让更多人建立起审美的习惯和爱好，特别是让更多的中国人了解本民族的绘画艺术”。

课堂上，杨藩发现，如果问起大家知道哪些画家，很多人能在第一时间说出毕加索、达·芬奇、凡·高这些名字，只有少部分人会想起齐白石、徐悲鸿等中国画家，这让他有些担忧。在视频账号“杨藩讲艺术”中，他用说相声的方式把美术史讲得风趣幽默，在中西方绘画艺术对比中带着大家领略中国艺术的魅力。有人留言说：“经过老师你这样一讲，我一个门外汉竟然会这么喜欢美术艺术！”

杨藩认为，每个人心中都有一个美的种子，就看谁能把它浇灌开。对于评论区的留言，杨藩基本上做到有问必答，“我用视频激发大家的兴趣，也许有人会因此成为画家，也许有人因此多了一些关于美的思考与认识”。他把美术创作比作赛场上运动员的比赛，艺术科普则像是在公园里带领老人、孩子们锻炼身体，“这两者同样重要”。

对于泛知识类短视频的订阅者来说，并不总是认可内容创作者发布的内容，存在分歧与争论是再正常不过的事情。也正因“真理总是越辩越明”，相关的知识页面才能不断丰富并变得更加好看。

“有网友会在我们的视频下面留下大段的文字分享自己的观点。确实我们也会面临一些挑战，大家会非常认真地思考我们的评测环节是否足够科学，我们的主笔都会主动去和网友作交流。”赵新宇说。他提到，“凰家实验室”非常重要的一个理念就是希望受众能够对一件产品的优劣有独立的思考，“一方面要跳出消费宣传，另一方面也不要因为我们的评测就对某个产品‘一棍子打死’”。

在基于共同兴趣构成的网络学习社区中，受众不仅获得知识，也在观看和互动中获得着情感满足。对于BiteClub博主“陈老师”来说，这种情感交流同样也是双向的：“每期的留言我都会去看，但说实话心里是很害怕看评论的。哪怕连着五条评论都是正面的，有一条负面的，也会很难过。”针对一些质疑的声音，原本在镜头前搞笑幽默的他也会认真解释。有网友留言鼓励道：“别因为他们的否定就束手束脚的，这次失败吸取了教训并在下一次行动的时候积极调整就好。我很喜欢这个不够完美，但能为大家的周五带来欢乐的陈老师。”

这样的留言让“陈老师”倍感珍惜：“我们和粉丝的关系更多是像朋友一样，有一种天然的亲近感。有时在路上碰到看过我视频的人，他们会主动打招呼，虽然叫不出我的准确名字，但能记得我在节目里开过的玩笑，这些都让我感到很高兴。”

在积极、正向的引导下，因为共同的兴趣，泛知识类短视频下汇聚形成了一个良性循环的学习社区。

让人们愿意为知识付费

——保证内容含金量的同时实现创作与营收平衡

泛知识类短视频兴起以来，各大平台都推出激励计划，通过资金和流量的支持鼓励优质内容创作。对于非公益性账号来说，仅靠平台补贴难以实现可持续发展，特别是在头部效应下，有些中小体量的内容创作者较难糊口。与此同时，在互联网的传播属性和平台运营逻辑下，内容创作者的生存依赖于内容的传播力与受众的注意力。如何保证内容的知识含量同时实现创作与营收平衡，是泛知识类短视频创作者不得不考虑的问题。

构建内容付费、知识付费模式是许多平台和内容创作者实现商业价值转化的手段。知识创作机构“光年课堂”创始人李媛媛有着近二十年传统出版行业的工作经历。在她看来，无论是传统内容生产还是互联网思维下的内容生产，“内容为王”始终是不变的法则，“知识付费内容的创作者，必须要细心打磨，要对知识负责、对受众负责”。

“为什么有人愿意为你的内容付费”是李媛媛常在思考的问题，她的答案是提高内容的附加值。在电视剧《人世间》热播期间，“光年课堂”推出了“《人世间》原著人物命运解读”系列内容，从原著的创作思想出发，结合大量的历史背景知识，解读每个人物面临的现实与困境，传递出“不完美，才是人生”的生活常态。“我们不会去做知识的‘搬运工’，一定是在艺术化的加工中传递出新的内容与启迪，要给出影片中涉及但没有呈现出的深层次内容。”李媛媛说。

她坦言，在创业过程中也遭遇过危机，“但到最后会发现，正是内容本身给了我们由内而外打破危机的力量，这也让我们坚信，认真做好内容是一切的根本”。与此同时，将视频中的知识转化为产品或服务，也是实现知识类视频创作可持续发展的方式之一。李媛媛介绍，“光年课堂”在付费内容转化为图书出版方面也取得了不错的效果。

“即使是广告，我也会把它做得符合‘IC实验室’的内容调性，通过查阅资料保证内容的真实性，分享我基于这条广告信息的所思所想，大家看到视频依然会觉得是有用的。这是个诚意问题，如果你把商业内容就当作个广告，念完了事，这样对甲方和观众都不负责。我给观众看了内容，再看广告，大家能表示支持，其实也是一种交换。”“馆长”说。

对于评测类账号“凰家实验室”来说，对商业内容的选择尤为审慎。“我们会严格把评测和商业分开，如果是对比多款产品的横向评测，那么肯定不会接商业活动的，因为你把某个属于商业宣传的产品放进去，这样就不公平了。针对某个产品的商业宣传，我们也一定会先进行试用、试吃，如果确实觉得好，我们愿意去做一些分析，但一般也不会选择有太大风险的产品。”赵新宇说。

在围绕泛知识类短视频形成的网络社群中，内容创作者不仅仅提供知识，同时也在一定程度上发挥着引领作用。在将知识优势、学习能力转化成商业价值的过程中，几位接受采访的内容创作者共同提到的一点就是“内容为王”，在轻松有趣的表征之下，知识内容本身仍是泛知识类短视频吸引受众的核心竞争力，也是他们最为珍视的。

(责编：申佳平、陈键)