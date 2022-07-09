原标题：平安人寿杨铮：抓住养老市场机遇，助推我国老龄事业高质量发展

在中国平安康养战略开放日上，平安人寿党委书记、董事长杨铮介绍了平安在养老领域的战略布局，分享了助力中国老龄事业产业高质量发展的“平安经验”。他指出，平安已形成“保险+高端康养”“保险+居家养老”“保险+健康管理"一体化养老解决方案，探索助力养老生态建设，为持续助推我国老龄事业和产业高质量发展贡献平安力量。

7月8日，全国保险宣传日之际，中国平安康养战略开放日在深圳平安金融中心举行，复旦大学老龄研究院副院长、教授，全国老龄办原副主任吴玉韶，北京大学经济学院副院长、风险管理与保险学系教授锁凌燕、平安人寿党委书记、董事长杨铮等，出席活动分享环节。

在杨铮看来，保险业入局养老市场具备三大天然优势。首先，险企作为商业保险的开发、设计和提供者，有着高水平的专业精算技术和风险管理能力；其次，险企具备的长期资金管理专业能力，与养老产业投资要求相匹配；此外，险企具的备医疗健康、财富管理资源整合能力，能够从供给侧、支付端整合养老服务产业链，繁荣养老生态。

杨铮进一步指出，平安目前已形成“保险+高端康养”“保险+居家养老”“保险+健康管理"一体化养老解决方案。升级“产品+服务”战略，在保险产品、养老服务和健康管理等方面持续丰富供给，助力养老生态建设。

在产品端，平安推出了系列养老年金产品，确定的养老金给付将为客户享受高品质的康养、居家服务提供资金支持。针对老年阶段的护理需要，平安还推出长期护理保险，兼顾轻度与重度护理状态下的保障，为客户实现“老有所护”。

在“保险+居家养老”方面，平安针对老人居家的主要场景提供覆盖全生命周期的一站式解决方案，依托医疗健康生态圈优势，有效配置专业、优质的养老服务和医疗健康资源，实现"老人舒心，子女放心，管家专心"，打造包括“1个专属管家”“10大服务场景”和“1套监督体系”在内的特色服务。2022年下半年，平安将持续推进居家养老服务升级迭代，拓展业务城市、服务场景和服务服务项目，帮助更多老人安享晚年。

在“保险+高端康养”方面，平安以“专业，让康养有品质”的理念，打造了高品质康养品牌“臻颐年”，构建出覆盖全生命周期的高品质康养方案。2022年3月，“臻颐年”品牌综合养老社区“颐年城”系列首作蛇口颐年城在深圳落子，作为新一代城市康养综合体，启序中国康养全新时代。

在“保险+健康管理”方面，平安为充分发挥保险保障作用，满足客户健康管理需求，于2021年推出"平安臻享RUN"，为每位客户配备一名线上家庭医生，建立专属健康账户，打造省心、省时、省钱的一站式健康管理服务。自推出以来，已服务1500万客户。

杨铮表示，平安坚信养老是值得深入精耕细作的领域。面向养老产业市场，平安康养将借助金融实力与科技加持，以及资源整合能力和先发优势，持续拓展养老市场，帮助更多老年人享受高品质、有尊严的晚年生活，为改善民生贡献力量。

(责编：曹淼、李源)