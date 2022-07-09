“北京环球度假区”主题飞机亮相北京大兴国际机场。人民网记者乔雪峰摄

人民网北京7月9日电 （记者乔雪峰）2022年7月8日，小黄人、功夫熊猫、霸王龙、没牙仔四大电影人物形象涂装的首都航空“北京环球度假区”主题飞机正式亮相北京大兴国际机场，首都航空品牌彩绘飞机又添新亮点，“流动的空中名片”向世界推荐北京环球度假区，为北京文旅市场及民航业复苏增添活力。

据了解，本架主题飞机11时许从成都天府国际机场起飞，13时25分降落在北京大兴国际机场。乘坐此架主题飞机到北京旅游的张女士表示，我在一趟旅行中，感受到了大兴机场和北京环球度假区两大北京“网红”地标，非常愉快。

2020年以来，突如其来的疫情对民航发展造成严重冲击，民航业生产经营压力持续加大。但是民航业经受了疫情反复冲击的考验，航空公司、机场等行业主体表现出坚强韧性。随着疫情趋于平稳、宏观经济形势稳中向好，航空运输市场已出现快速恢复态势。

据民航局发布的数据显示，5月份，我国民航行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为38.9亿吨公里、1207.3万人次和49.1万吨，环比分别增长31.8%、53.2%和17.0%。从业内人士表示，从民航业各项数据可以看出，作为经济发展先行官的交通业中的重要一环，我国民航的客运量呈持续上升趋势，正呈现出稳健恢复发展态势。

“疫情下的航旅市场，既是危机更是机遇。”首都航空相关负责人告诉记者，尽管疫情会造成局部航线中断，但旅客文化旅游出行的需求，终将随着防控取得阶段性成功而释放。拥抱疫情常态化，首都航空在不断恢复航班的同时，也瞄准了复苏中的北京文化旅游市场。

前不久，国务院印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》就提出，要加大对民航业企业的纾困支持力度，向有关航空企业注资的具体方案。同时还提出要有序增加国际客运航班数量，为便利中外人员往来和对外经贸交流合作创造条件。

有专家表示，随着暑期的到来，国内旅游需求将迎来集中释放，各航司也将会借助暑期这个契机，通过增加运力、推出新的促销产品等措施加速行业“回血”。此次“北京环球度假区”主题飞机亮相以欢迎外埠游客到京体验环球影城作为切入点，进一步提振北京文旅消费市场活力，同时成为北京航空旅游市场加快复苏的重要标志之一。

据调查，超过7成的对北京环球度假区有着高关注度的受访者表示，对主题飞机的独特飞行体验和专属定制化文旅产品的兴趣程度“非常强烈”。

据该负责人介绍，“北京环球度假区”主题飞机自成都首飞北京后，后续将覆盖重庆、杭州、武汉、广州等国内十余个主要城市，为“环球迷”们开通了一条空中的“绿色通道”。

(责编：申佳平、高雷)