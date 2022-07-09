王绍绍

绵延千里的京广高铁跨越北京、河北、河南、湖北、湖南、广东6省市，是我国《中长期铁路网规划》中“八纵八横”高铁网络的重要一“纵”。

京广高铁列车。中国铁路供图

2022年初，京广高铁高标运营任务下达后，石家庄各铁路单位瞄准建设安全线、标准线、示范线这一目标，多方助力京广高铁安全标准示范线建设，为京广高铁达速提效打下了坚实基础。

迎难而上 维护通信畅通

完好优良的通信设备是高铁畅通运行的关键，通信工区在其中扮演了重要角色。

京广高铁石家庄通信工区负责京广高铁部分基站的通信设备、光电缆、六线隧道直放站及无线漏缆的维护工作。工区自2012年成立起，始终坚持“交通强国、铁路先行”的理念，力求高质高效地做好京广高铁通信设备的维护工作。

2022年初，为推进京广高铁安全标准示范线建设，京广高铁石家庄通信工区积极开展设备平推检查，此次任务艰巨、时间紧迫。

此外，工区职工年龄偏大，径路环境条件差，部分区间内杂草丛生，坑洼不平，部分设备检查需要协调多个单位，一道道难题摆在面前。通信工区职工们肩负重任，迎难而上。

其中，京广高铁六线隧道是此次平推检查、设备维护工作的重点和难点。隧道内环境封闭，空气潮热，每次隧道检查，作业人员都要徒步背负近50斤的工具，必须在三个小时内完成近十公里的设备检修及整治工作。

据了解，此次任务中，在石家庄车间副主任何旸的带领下，全队利用有限天窗点计划完成了各项设备维护工作，共检查石家庄六线隧道轨旁直放站6套，完成了15km公专网无线漏缆的维修、整治，对设备的主备模块、光纤进行切换、测试，解决了功放模块、电源模块问题，更换不良馈缆15米，通过巡视组织修复公网漏缆卡扣问题38处。

通信工区职工们根据实际情况动态调整，把每一段径路，每一台设备，每一个参数，每一条走线，都做到心中有数，工作过程中查找安全隐患，保证通信质量，全面保障了京广高铁安全标准示范线建设的顺利进行。

未雨绸缪 保障电力运转

铁路线的正常运行离不开电力设备、信号设备的支持，石家庄供电段在维护京广高铁线稳定运转中发挥了重要作用。

石家庄供电段主要担负京广高铁、石太客专、石济客专三条高铁，以及多条干线、支线的铁路供电、供水设备运行维护任务，在京广高铁安全标准示范线的建设工作中，负责为这条千里铁道线的安全畅通提供动力保障。

为确保京广高铁安全标准示范线建设顺利进行，石家庄供电段积极构建保障机制，进行了一系列准备工作。据悉，供电段明确了8项建设实施方案，梳理形成24项82条的工作任务清单。制定安全保障实施方案，明确各专业在京广高铁设备管理、隐患整治、值班值守、包保检查、应急处置等方面需采取的安全保障措施，集全段之力保障京广高铁安全运营。

今年以来，石家庄供电段根据任务实施方案有序推进安全标准示范线项目建设，综合运用静、动态检测等多种手段，抽调技术人员组成专业队伍开展项目安全和质量验收，确保供电设备满足350km/h设计时速运行要求。

同样为京广高铁安全标准示范线的顺利运行提供动力保障的，还有石家庄电务段。

石家庄电务段石家庄高铁车间地处石家庄枢纽——京广、石太、石济三条高铁线路交汇之处，主要担负着6个站（场）、7个中继站以及150余公里区间信号设备的检修维护工作。今年以来，电务段按照上级的总体部署和要求，积极推进京广高铁安全标准示范线建设，为京广高铁350km/h高标运营提供优质可靠的电务信号设备保障。

人尽其才 转战支援建设

京广高铁建设工作，是国家铁路事业发展的重要一环，受到国家高度重视，因而部分建设者们由不同岗位抽调而来，转战支援京广高铁的建设工作。

“前期道岔评估检查已经为我们提供了全面的问题库，接下来我们就需要铆足干劲，将问题逐一解决，把隐患逐一消除……”在北京高铁工务段石家庄高铁综合维修保养点会议室里，石家庄高铁线路车间技术指导尹德忠说。

尹德忠原在石太客专任职，凭借着丰富的工作经验和过硬的技术被抽调加入京广高铁的建设工作。尹德忠便全身心投入到建设工作中，为赶进度、保质量，家离单位仅仅8公里的他，却曾经一连20多天吃住在线路旁。

同样进行转战支援的，还有现任北京高铁工务段石家庄高铁线路车间维修工区副工长袁拥军。

2011年京广高铁开通前，介入工作如火如荼地进行着，袁拥军凭借着丰富的工作经验和过硬的技术从普速铁路来到高铁支援建设，自此投入了京广高铁的建设工作。

袁拥军所在的工区在京广高铁安全标准示范线建设中负责京广高铁K256至K299共计43公里的线路精调与检测工作，华北地区重要的交通枢纽——石家庄站便在此区段内。

在安全标准示范线建设中，袁拥军所在的工务车间与电务车间密切配合，通过工务、电务联合整治的形式，相互配合、反复实验，忙碌了30个天窗，43组道岔质量终于达到了预期目标。

2022年6月20日零时起，京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，这是京广高铁安全标准示范线的重大成果，标志着中国铁路又一高品质标杆列车成功开行。

这一成就，离不开石家庄各铁路单位及铁路工作者们的心血与付出，是多方助力下的共同建设成果。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)