就业是经济“晴雨表”,也是社会“稳定器”。今年以来，疫情等多重因素带来就业压力上涨。7月7日，由人民网·人民健康联合中国医药物资协会举办的人民网大学生就业“护航计划”（医疗医药专场）启动会在线上举办，来自医疗医药行业相关人员齐聚，共同为促进高校毕业生就业出谋划策。与会嘉宾提出，解决好高校毕业生重点群体就业问题，支持帮助毕业生迈好走向社会的第一步是各界义不容辞的责任。

高校毕业生是社会上宝贵的人才资源，行业发展离不开人才的支撑，医疗医药产业也希望吸纳更多的新鲜血液促进行业高质量发展。中国医药物资协会监事长徐郁平说，中国医药物资协会现有分支机构50多家，企业会员覆盖医药行业和相关领域，构成了互联、互通、互惠的服务网和工作链。高校毕业生等青年就业问题关系到千家万户的期盼与福祉，促进高校毕业生就业不仅是任务，更是责任。未来，协会将继续汇集各方就业资源，推动招聘企业和求职者双方对接，搭建求职对接通道，为毕业生就业提供切实的帮助，注重典型引领，带动更多企业参与行动，进一步营造促进高校毕业生就业的良好环境。

如何更好地帮助高校毕业生就业？各高校也都采取了多种措施帮助毕业生就业。

北京中医药大学招生与就业处副处长宋萌介绍了北京中医药大学为学生就业所部署的各项工作措施，着重提到“丹心计划”，引导鼓励毕业生奔赴基层实践。她说：“下一阶段学校将继续落实相关要求，分析研判新形势，合力实施新举措，统筹构建新格局，一手抓人才培养质量，一手抓就业指导服务，为健康中国事业输送优秀的中医药人才。”

南昌大学第一临床医学院研究生党总支书记端翔介绍了南昌大学第一临床医学院毕业生就业相关情况。“学院将努力为毕业生就业争取更多资源。同时，感谢中国医药物资协会和人民网·人民健康启动大学生就业‘护航计划’，搭建医疗医药招聘企业与广大医药高校毕业生求职对接平台，为医药大学毕业生就业提供切实帮助。”瑞翔说。

作为医药企业代表，海南葫芦娃药业股份有限公司董事长刘景萍说，“十四五”期间，医药工业将进入高质量的发展新阶段。当前行业紧缺药物发现、临床试验设计、生物药制造等方面专业人才和跨专业复合型人才，同时也需要专业化研发创新人才和学术推广人才。医药工业企业也将为高校毕业生提供更多施展才华的机会，不断加强人才队伍建设，努力培养一批医药领域的“大国工匠”。

“医药行业已经进入了转型升级的关键期，各个企业对人才的需求到了前所未有的高度。”漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事长李文杰介绍了漱玉平民的发展情况，“二十余年来，漱玉平民始终秉持‘人才是第一生产力’的理念，通过搭建并不断完善人才培养与成长体系，大力选拔和培养各类、各级人才。希望通过‘护航计划’吸纳一些优秀的医疗健康人才，为行业发展提供源源动力。

活动还进行了大学生就业“护航计划”医疗医药行业服务平台上线仪式。据了解，人民网·人民健康携手中国医药物资协会共同搭建“护航计划”医疗医药行业信息服务平台，旨在展示宣传企业形象和人才招聘信息，并为应届毕业生和在校生提供就业、安居、创业、见习、实习、面试培训等服务，充分发挥稳岗、拓岗示范作用，全方位为大学生的人生出彩、梦想成真“保驾护航”。

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(责编：曹淼、李源)